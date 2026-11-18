Pe scurt: Controlul rutier a avut loc pe DJ 106, în jurul orei 21:00. Poliția Orașului Săliște continuă cercetările în cazul șoferului de 42 de ani.

Un șofer de 42 de ani, din Ocna Sibiului, a fost oprit pentru control de polițiștii rutieri marți, 17 noiembrie 2026, în localitatea Galeș, potrivit IPJ Sibiu.

Bărbatul conducea un autoturism pe DJ 106 iar controlul rutier a avut loc în jurul orei 21:00. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma rezultatului, bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

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Ora de Sibiu a relatat, în noiembrie 2026, despre doi șoferi cu permisele suspendate la Ocna Sibiului și Cisnădie, după testarea cu etilotestul.

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