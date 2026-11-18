Pe scurt:
„Un pacient nu poate înghiți un tabel”, se arată în titlul moțiunii depuse de USR și PNL. Documentul îi cere lui Alexandru Rogobete să își asume eșecul politic.
USR și PNL au depus miercuri, 18 noiembrie 2026, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit AGERPRES.
Anunțul privind depunerea documentului a fost făcut în plen de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta a precizat că inițiativa aparține unor deputați din cele două grupuri parlamentare.
„Deputați din grupurile parlamentare USR și PNL depun moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete”, a spus Ungureanu.
Documentul este intitulat „Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic”. Prin această formulare, semnatarii îi cer ministrului Sănătății să își asume răspunderea politică pentru ceea ce ei califică drept un eșec.
O moțiune simplă este instrumentul parlamentar prin care Camera Deputaților sau Senatul își poate exprima poziția asupra unei probleme de politică internă ori externă.
Inițiativa depusă de deputații USR și PNL îl vizează pe Alexandru Rogobete și activitatea sa la Ministerul Sănătății.
Adoptarea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea ministrului vizat. Procedura este diferită de moțiunea de cenzură, prin care Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului.
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