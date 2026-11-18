Pe scurt: Internările pentru infecții respiratorii au fost recomandate doar copiilor, mai ales celor de până la 4 ani. În cazul afecțiunilor pulmonare, 129 de pacienți au primit recomandare de internare, în special vârstnici.

Infecțiile respiratorii și pneumopatiile au crescut în perioada 9–15 noiembrie 2026, cea de-a șasea săptămână de raportare a afecțiunilor specifice sezonului rece, potrivit comunicatului semnat de dr. Adela Morar.

Pentru infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au fost raportate 1.555 de diagnostice. Numărul este cu 328 de cazuri mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară de raportare.

Creșterea se menține și în comparația cu sezonul gripal anterior

Creșterea se menține și în comparația cu sezonul gripal anterior: în intervalul analizat au fost înregistrate cu 338 de cazuri mai mult decât în perioada corespunzătoare a acelui sezon.

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Formele de boală au fost ușoare. Medicii au recomandat internarea doar în cazul copiilor, în special al celor cu vârste de până la 4 ani.

În privința afecțiunilor pulmonare specifice sezonului rece, bilanțul a fost de 333 de cazuri, cu opt mai multe decât în săptămâna precedentă de raportare. Comparativ cu perioada similară din 2025, numărul a fost însă mai mic cu 40 de cazuri.

Pentru afecțiunile pulmonare, medicii au recomandat internarea în 129 de cazuri, în special în rândul vârstnicilor.

În săptămâna 9–15 noiembrie 2026 nu au fost raportate diagnostice de gripă.

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