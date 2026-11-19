Cei doi adolescenți de 16 ani cercetați după atacul asupra unui șofer Bolt la Șeica Mare au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă miercuri, 18 noiembrie 2026, de Judecătoria Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, cei doi minori, din Slimnic și Șura Mare, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Sunt cercetați într-un dosar de tâlhărie calificată, după ce un șofer de transport alternativ ar fi fost agresat și jefuit de 5.000 de lei la finalul unei curse.

Incidentul s-ar fi petrecut în 7 noiembrie, în jurul orei 23:00. Șoferul Bolt, cetățean străin, ar fi preluat cinci tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din Șura Mare și i-ar fi transportat până la Șeica Mare.

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La finalul cursei, cei cinci l-ar fi agresat fizic, iar unul dintre ei l-ar fi amenințat cu un obiect înțepător. Ulterior, șoferului i-ar fi fost luați 5.000 de lei.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul pakistanez efectua transport de persoane prin intermediul platformei Bolt. La finalul cursei, acesta a fost amenințat cu un cuțit.

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Patru percheziții în Șura Mare, Slimnic și Șelimbăr

În 17 noiembrie, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au efectuat patru percheziții domiciliare în Șura Mare, Slimnic și Șelimbăr.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat diferite sume de bani, telefoane mobile și obiecte despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite la comiterea faptei.

Polițiștii au pus în executare și cinci mandate de aducere, iar persoanele vizate au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Sibiu pentru audieri.

După administrarea probelor, cei doi adolescenți de 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Miercuri, Judecătoria Sibiu a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

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