Pe scurt: Două seri de folclor la Agnita: după concursul celor 13 interpreți, Gala laureaților aduce pe scenă soliști și Ansamblul „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Treisprezece tineri interpreți vor participa vineri, 20 noiembrie 2026, la Agnita, la cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului-concurs național „Cânt și joc pe Hârtibaci”.

Evenimentul continuă sâmbătă, 21 noiembrie 2026, cu Gala laureaților, potrivit Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Ambele seri sunt programate de la ora 17:00, la Casa de Cultură „Ilarion Cocișiu” din Agnita. Festivalul este organizat de Primăria Orașului Agnita, Consiliul Local Agnita, Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

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13 concurenți aduc la Agnita cântece din zonele pe care le reprezintă

În concursul de vineri, 20 noiembrie 2026, vor evolua tineri din județele Sibiu, Timiș, Olt, Cluj, Constanța, Alba, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Mehedinți și din București. Aceștia vor interpreta cântece reprezentative pentru zonele folclorice din care provin. Competiția urmărește valoarea interpretării, autenticitatea și expresivitatea artistică, având ca obiectiv descoperirea unor noi talente și păstrarea autenticității repertoriului și a costumului tradițional.

Președintele juriului este dr. Cristian Obrejan, dirijor al orchestrei Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Din juriu fac parte interpreții Carmen Popovici Dumbravă, Nineta Popa Ionescu, Marcel Părău Brâncoveanu și Gabriela Tuță, alături de dr. Silvia Macrea, manager al CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu. Dan Paul Hîrțoagă, viceprimar al orașului Agnita, este membru onorific.

Acompaniamentul concurenților va fi asigurat de orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”. Programul artistic cuprinde și momente susținute de Formațiile de dansuri populare ale orașului Agnita, Grupul vocal „Flori Hârtibăcene”, Ansamblurile folclorice „Hârtibaciul” și „Cununa”, precum și de soliștii Alexia Jecan, Paula Moldovan, Ioana Bogdan Roman, Claudia Mihăilă, Tin Vasilescu, Dalia Moldovan, Ariana-Nectaria Dondea, George și Maria Farcaș.

Gala laureaților aduce recitaluri și anunțarea câștigătorilor

„Numele câștigătorilor vor fi anunțate în Gala laureaților, programată sâmbătă, 21 noiembrie.”, a transmis Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

În Gala laureaților vor susține recitaluri Ioana Bogdan Roman, Tin Vasilescu, Diana Crețu, Bianca Crețu, Vasilică Balogh, Bogdan Boeriu, Daria Costea, Nineta Popa Ionescu, Adina Hada, Marcel Părău Brâncoveanu, Carmen Popovici Dumbravă, Gabriela Tuță, Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Robert Târnăveanu și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”. Coregrafia îi aparține Silviei Macrea, asistent coregraf este Alesea Sas, iar conducerea muzicală este asigurată de Radu Dinescu.

Spectacolul de vineri, 20 noiembrie 2026, va fi prezentat de Tin Vasilescu, iar Gala laureaților de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de Traian Stoiță.

Activitatea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu este finanțată de Consiliul Județean Sibiu.

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