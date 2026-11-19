Curtea de Conturi a dat „opinie contrară” asupra situațiilor financiare consolidate pe 2025 ale Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În raportul publicat pe 18 noiembrie, auditorii scriu că aceste situații „nu oferă o imagine fidelă” asupra execuției bugetare și a patrimoniului. Auditul a cuprins ministerul și 151 de entități din subordine.

Din verificarea ajutoarelor sociale, Curtea a estimat plăți făcute fără respectarea condițiilor legale, inclusiv către persoane decedate sau private de libertate. Sumele sunt, în cea mai mare parte, extrapolări din eșantioane, nu totaluri numărate dosar cu dosar.

Venit minim de incluziune, estimat inclusiv după deces

Pentru venitul minim de incluziune, ministerul a raportat plăți de 1,64 miliarde de lei. Curtea estimează că 20.708.639 de lei au fost plătiți nelegal.

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Auditorii au găsit 214 cazuri cu indicii că dreptul a fost acordat după luna decesului. Extrapolarea duce la 46.451 de lei. În 267 de cazuri existau indicii că beneficiarii executau pedepse privative de libertate; abaterea estimată este de 92.643 de lei.

Mai consistente sunt alte neconcordanțe: 16.000.435 de lei estimați pentru venituri din dividende și din jocuri de noroc netrecute la calcul, 1.461.266 de lei pentru familii cu mai multe mașini, șalupe sau iahturi peste limita legală, 326.931 de lei pentru depozite bancare peste plafon și 3.125.850 de lei acolo unde salariile unor beneficiari n-ar fi fost luate în seamă.

Alocații, stimulent de inserție și indemnizații pentru copii

La alocația de stat pentru copii, Curtea estimează 764.636 de lei acordați unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile: copii decedați înaintea lunii dreptului, reprezentanți legali morți sau aflați în detenție, fără să se verifice dacă banii ajung în interesul copilului.

Stimulentul de inserție include plăți estimate la 20.668.814 de lei către persoane care nu aveau, în aceeași perioadă, venituri impozabile sau care figurau și ca șomeri. La indemnizația pentru creșterea copilului, suma estimată este de 1.204.990 de lei, pentru venituri peste limita legală, pentru încasarea simultană a stimulentului de inserție și pentru pedepse privative de libertate.

Sprijinul de 800 de lei și salariile de peste 100.000 de lei

Pensionarii cu venituri din pensii de până la 2.574 de lei au primit în 2025 un sprijin de 800 de lei. Curtea estimează că 1.045.120 de lei au fost acordați necuvenit, pentru că pensia, recalculată conform legii, depășea plafonul.

Separat, auditorii atrag atenția că OUG nr. 12/2025 nu vorbește despre veniturile din salarii. Au fost identificate cazuri în care beneficiarii avuseseră, în luna dinaintea celor verificate, salarii „chiar și peste 100.000 lei/lună”. În 2025, 72.322 de beneficiari unici au avut, în luna anterioară lunilor testate (martie și noiembrie), venituri din salarii între 1.000 și 101.411 lei, pe lângă pensie. Pentru aceste cazuri, Casa Națională de Pensii Publice a plătit 45.855.600 de lei. Curtea spune că, fără să se țină seama și de salarii, scopul măsurii este anulat și cere reanalizarea cadrului legal. Despre indexarea pensiilor din 2027 am scris separat.

Mai apar indemnizații sociale estimate la 348.955 de lei către pensionari cu domiciliul în afara României și 3.295.725 de lei, estimați, la indemnizații pentru persecutați politic, acordate în cuantumuri greșite.

Ce cere Curtea și o notă de la Sibiu

Termenul dat ministerului este 30 iunie 2027: să extindă verificările, să stabilească întinderea prejudiciului și să recupereze sumele. În timpul controlului, mai multe agenții județene de plăți, inclusiv AJPIS Sibiu, au început remedieri parțiale.

Raportul revine și asupra Direcțiilor Județene pentru Familie și Tineret. La Buzău, Prahova, Sibiu și Vâlcea au fost finanțate salarii de director fără să rezulte o activitate specifică. Direcția de la Sibiu a funcționat până în decembrie 2024, iar eroarea extrapolată aferentă județului este de 13.859 de lei, din totalul estimat de 273.352 de lei. Am scris despre asta la începutul lunii. În timpul auditului, ministerul a depus o declarație rectificativă pentru salariile din decembrie 2024 ale direcției sibiene.

Sursa este Raportul de audit financiar nr. 76273/05.11.2026, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 1133/02.11.2026 și publicat pe 18 noiembrie.

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