Un număr semnificativ de școli din județul Sibiu funcționează fără o sală de sport proprie, elevii fiind nevoiți să desfășoare orele de educație fizică în aer liber, pe terenurile de sport sau în curtea școlii. Atunci când vremea nu permite desfășurarea activităților afară, profesorii recurg la exerciții ușoare în sala de clasă sau la materiale video educaționale.
Aproximativ 60 de școli gimnaziale și primare din mediul rural și urban mic din județul Sibiu nu au săli de sport. Elevii desfășoară orele de educație fie pe terenul de sport din curtea școlii, iar în cazul în care vremea este nefavorbailă fac exerciții de stretching sau vizionează filme didactice în clasă.
ISJ: „Când este vreme nefavorabilă, orele se desfășoară în sala de clasă”
Contactat pe această temă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, Constantin Dincă, a explicat modul în care se adaptează procesul didactic în lipsa unei infrastructuri acoperite:
„În toate aceste școli enumerate orele de sport se desfășoară pe terenurile de sport sau în curtea școlii. Când este vreme nefavorabilă (frig, ploaie, ninsoare), orele se desfășoară în sala de clasă (mișcări de stretching) sau prin vizionare de filme didactice. Menționez că există și manuale online pentru clasele de gimnaziu”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, Constantin Dincă.
Lista completă a școlilor din județul Sibiu fără sală de sport
Pe lista unităților de învățământ care dispun doar de terenuri de sport sau curte amenajată se regăsesc 31 de școli gimnaziale și 28 de școli primare:
Școli gimnaziale:
- Școala Gimnazială Biertan
- Școala Gimnazială Blăjel
- Școala Gimnazială Bradu
- Școala Gimnazială Brateiu
- Școala Gimnazială Brădeni
- Școala Gimnazială Bruiu
- Școala Gimnazială Cristian
- Școala Gimnazială Daia
- Școala Gimnazială Dobârca
- Școala Gimnazială Hosman
- Școala Gimnazială Ighișu Nou
- Școala Gimnazială Laslea
- Școala Gimnazială Loamneș
- Școala Gimnazială Mălâncrav
- Școala Gimnazială Merghindeal
- Școala Gimnazială Mihăileni
- Școala Gimnazială Nemșa
- Școala Gimnazială Nocrich
- Școala Gimnazială Noiștat
- Școala Gimnazială Nou
- Școala Gimnazială Prislop
- Școala Gimnazială Roșia
- Școala Gimnazială Rusciori
- Școala Gimnazială Ruși
- Școala Gimnazială Săcel
- Școala Gimnazială Scoreiu
- Școala Gimnazială Slimnic
- Școala Gimnazială Șaroș Pe Târnave
- Școala Gimnazială Șmig
- Școala Gimnazială Târnava
- Școala Gimnazială Valchid
Școli primare:
- Școala Primară „Aurel Popa” Arpașu De Sus
- Școala Primară Amnaș
- Școala Primară Apoș
- Școala Primară Armeni
- Școala Primară Buia
- Școala Primară Copșa Mare
- Școala Primară Cornățel
- Școala Primară Dealu Frumos
- Școala Primară Ernea
- Școala Primară Florești
- Școala Primară Fofeldea
- Școala Primară Glâmboaca
- Școala Primară Hașag
- Școala Primară Mag
- Școala Primară Metiș
- Școala Primară Movile
- Școala Primară Netuș
- Școala Primară Pelișor
- Școala Primară Porumbacu De Sus
- Școala Primară Râu Sadului
- Școala Primară Richiș
- Școala Primară Roandola
- Școala Primară Săcădate
- Școala Primară Sebeșu De Sus
- Școala Primară Stejărișu
- Școala Primară Șoroștin
- Școala Primară Țichindeal
- Școala Primară Velț
- Școala Primară Zlagna
Cum se descurcă directorii din județ: bănci date la o parte, elevi aduși cu autobuzul sau ore în sala primăriei
În lipsa unor spații proprii dedicate educației fizice, conducerile unităților de învățământ din județ găsesc soluții adaptate condițiilor locale. La Zlagna, de exemplu, sala de clasă se transformă temporar în spațiu de mișcare atunci când vremea nu permite ieșirea afară, însă conducerea speră ca situația să se schimbe anul viitor.
„În sala de clasă se dau băncile la o parte și fac exerciții. Pe viitor avem în plan să facem o sală de sport, sperăm ca la anul să facem sport în sală”, a declarat Sorin Puian, directorul școlii din Bârghiș, care are ca structură școala din Zlagna.
În alte localități, elevii merg la orele de educație fizică în baza sportivă a administrației locale, însoțiți de cadrele didactice. Este și cazul Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian” din Târnava. „Noi folosim sala de sport a primăriei. Primăria o administrează, nu noi. Sala este în comună. Când e ora de sport, se duc copiii acolo. Profesorul îi ia și îi duce înapoi”, a explicat directorul Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian”.
O situație aparte se înregistrează și la Biertan, unde unitatea de învățământ preia și elevi din satele aparținătoare, în contextul lucrărilor de reabilitare a altor clădiri școlare. „Noi mai avem și structuri care ne aparțin, Școala Primară Richiș, care e în proces de reabilitare, și trei clase de la școala din Richiș își desfășoară activitatea în Biertan. Clasele a II-a, a III-a și a IV-a vin cu autobuzul la Biertan. Clasa pregătitoare și întâi își desfășoară activitatea într-o altă locație de la Richiș. Fac exerciții în clasă și, atunci când permite vremea bună, fac și activități specifice în afara sălii de clasă”, a explicat Daniela Dragomir, directorul Școlii din Biertan.
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