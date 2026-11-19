Un număr semnificativ de școli din județul Sibiu funcționează fără o sală de sport proprie, elevii fiind nevoiți să desfășoare orele de educație fizică în aer liber, pe terenurile de sport sau în curtea școlii. Atunci când vremea nu permite desfășurarea activităților afară, profesorii recurg la exerciții ușoare în sala de clasă sau la materiale video educaționale.

Aproximativ 60 de școli gimnaziale și primare din mediul rural și urban mic din județul Sibiu nu au săli de sport. Elevii desfășoară orele de educație fie pe terenul de sport din curtea școlii, iar în cazul în care vremea este nefavorbailă fac exerciții de stretching sau vizionează filme didactice în clasă.

ISJ: „Când este vreme nefavorabilă, orele se desfășoară în sala de clasă”

Contactat pe această temă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, Constantin Dincă, a explicat modul în care se adaptează procesul didactic în lipsa unei infrastructuri acoperite:

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„În toate aceste școli enumerate orele de sport se desfășoară pe terenurile de sport sau în curtea școlii. Când este vreme nefavorabilă (frig, ploaie, ninsoare), orele se desfășoară în sala de clasă (mișcări de stretching) sau prin vizionare de filme didactice. Menționez că există și manuale online pentru clasele de gimnaziu”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, Constantin Dincă.

Lista completă a școlilor din județul Sibiu fără sală de sport

Pe lista unităților de învățământ care dispun doar de terenuri de sport sau curte amenajată se regăsesc 31 de școli gimnaziale și 28 de școli primare:

Școli gimnaziale:

Școala Gimnazială Biertan

Școala Gimnazială Blăjel

Școala Gimnazială Bradu

Școala Gimnazială Brateiu

Școala Gimnazială Brădeni

Școala Gimnazială Bruiu

Școala Gimnazială Cristian

Școala Gimnazială Daia

Școala Gimnazială Dobârca

Școala Gimnazială Hosman

Școala Gimnazială Ighișu Nou

Școala Gimnazială Laslea

Școala Gimnazială Loamneș

Școala Gimnazială Mălâncrav

Școala Gimnazială Merghindeal

Școala Gimnazială Mihăileni

Școala Gimnazială Nemșa

Școala Gimnazială Nocrich

Școala Gimnazială Noiștat

Școala Gimnazială Nou

Școala Gimnazială Prislop

Școala Gimnazială Roșia

Școala Gimnazială Rusciori

Școala Gimnazială Ruși

Școala Gimnazială Săcel

Școala Gimnazială Scoreiu

Școala Gimnazială Slimnic

Școala Gimnazială Șaroș Pe Târnave

Școala Gimnazială Șmig

Școala Gimnazială Târnava

Școala Gimnazială Valchid

Terenul de sport de la Liceul Tehnologic Stănescu Valerian, din Târnava

Școli primare:

Școala Primară „Aurel Popa” Arpașu De Sus

Școala Primară Amnaș

Școala Primară Apoș

Școala Primară Armeni

Școala Primară Buia

Școala Primară Copșa Mare

Școala Primară Cornățel

Școala Primară Dealu Frumos

Școala Primară Ernea

Școala Primară Florești

Școala Primară Fofeldea

Școala Primară Glâmboaca

Școala Primară Hașag

Școala Primară Mag

Școala Primară Metiș

Școala Primară Movile

Școala Primară Netuș

Școala Primară Pelișor

Școala Primară Porumbacu De Sus

Școala Primară Râu Sadului

Școala Primară Richiș

Școala Primară Roandola

Școala Primară Săcădate

Școala Primară Sebeșu De Sus

Școala Primară Stejărișu

Școala Primară Șoroștin

Școala Primară Țichindeal

Școala Primară Velț

Școala Primară Zlagna

Cum se descurcă directorii din județ: bănci date la o parte, elevi aduși cu autobuzul sau ore în sala primăriei

În lipsa unor spații proprii dedicate educației fizice, conducerile unităților de învățământ din județ găsesc soluții adaptate condițiilor locale. La Zlagna, de exemplu, sala de clasă se transformă temporar în spațiu de mișcare atunci când vremea nu permite ieșirea afară, însă conducerea speră ca situația să se schimbe anul viitor.

„În sala de clasă se dau băncile la o parte și fac exerciții. Pe viitor avem în plan să facem o sală de sport, sperăm ca la anul să facem sport în sală”, a declarat Sorin Puian, directorul școlii din Bârghiș, care are ca structură școala din Zlagna.

Școala Gimnazială Zlagna

În alte localități, elevii merg la orele de educație fizică în baza sportivă a administrației locale, însoțiți de cadrele didactice. Este și cazul Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian” din Târnava. „Noi folosim sala de sport a primăriei. Primăria o administrează, nu noi. Sala este în comună. Când e ora de sport, se duc copiii acolo. Profesorul îi ia și îi duce înapoi”, a explicat directorul Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian”.

O situație aparte se înregistrează și la Biertan, unde unitatea de învățământ preia și elevi din satele aparținătoare, în contextul lucrărilor de reabilitare a altor clădiri școlare. „Noi mai avem și structuri care ne aparțin, Școala Primară Richiș, care e în proces de reabilitare, și trei clase de la școala din Richiș își desfășoară activitatea în Biertan. Clasele a II-a, a III-a și a IV-a vin cu autobuzul la Biertan. Clasa pregătitoare și întâi își desfășoară activitatea într-o altă locație de la Richiș. Fac exerciții în clasă și, atunci când permite vremea bună, fac și activități specifice în afara sălii de clasă”, a explicat Daniela Dragomir, directorul Școlii din Biertan.

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