Șeful DSU, Raed Arafat, spune că un mesaj RO-Alert emis cu doar câteva secunde înainte de cutremur ar fi provocat panică și reacții greșite în rândul populației.

Explicațiile au venit după seismul cu magnitudinea de 5,7 produs în noaptea de marți spre miercuri în zona Vrancea, județul Covasna, la o adâncime de 107,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Cutremurul a fost resimțit inclusiv în București.

„Mulți oameni ar fi intrat în panică”

Arafat a declarat miercuri seara, la B1 TV, că dispeceratul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu a emis alerta tocmai pentru a evita consecințe nedorite, relatează Mediafax.

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Mulți oameni ar fi intrat în panică, ar fi reacționat într-un mod probabil greșit, mulți ar fi ieșit în casa scărilor, ar fi coborât pe scări, când dacă un cutremur puternic lovește, ar fi asta o mișcare foarte greșită.

Oficialul a spus că populația nu este suficient de pregătită pentru a reacționa corect și a adăugat că nu se poate conta pe calm și pe lipsa greșelilor în caz de panică.

Un singur caz la spital

Arafat a relatat că o singură persoană a ajuns la spital, după ce s-a lovit cu capul de un mobilier încercând să se evacueze din cauza panicii. „Gândiți-vă că acest lucru ar putea să fi fost multiplicat dacă noi am fi dat astfel de alertă înainte, cu câteva secunde de cutremur”, a spus el.

Sistemul național versus Android

Șeful DSU a comparat aparatele conectate la dispeceratele autorităților, legate de Institutul de Fizica Pământului, cu sistemul Android de alertare la cutremure. Primele avertizează doar cu câteva secunde înainte sau chiar în timpul seismului. Sistemul Android se bazează pe detectarea unor unde mai puțin sesizabile de om, care preced undele resimțite.

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