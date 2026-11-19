Un adolescent de 16 ani, din județul Cluj, a fost prins de polițiști în timp ce conducea o autoutilitară pe DJ 105J, în localitatea Porumbacu de Sus.

Tânărul a fost oprit pentru control miercuri, 18 noiembrie 2026, în jurul orei 07:45, de polițiștii rutieri. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că adolescentul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Mai mult, autoutilitara pe care o conducea era neînmatriculată.

“În cauză, la nivelul Secției nr.4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat” transmite IPJ SIBIU

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