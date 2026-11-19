Un adolescent de 16 ani, din județul Cluj, a fost prins de polițiști în timp ce conducea o autoutilitară pe DJ 105J, în localitatea Porumbacu de Sus.
Tânărul a fost oprit pentru control miercuri, 18 noiembrie 2026, în jurul orei 07:45, de polițiștii rutieri. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că adolescentul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Mai mult, autoutilitara pe care o conducea era neînmatriculată.
“În cauză, la nivelul Secției nr.4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat” transmite IPJ SIBIU
Comentarii
Ultima oră
- Baluri ale bobocilor ca în filme la Sibiu: Noica, Goga și Brukenthal pregătesc seri cu măști, călătorii în timp și parodii cinematografice acum 8 minute
- Agnita devine, pentru două zile, capitala cântecului popular. Începe „Cânt și joc pe Hârtibaci” acum 21 de minute
- Fără curent vineri, 20 noiembrie, în Cârța, Daia, Ludoș și încă 2 localități: programul întreruperilor acum 21 de minute
- Peste 1.500 de elevi din Sibiu, avertizați asupra riscurilor fumatului. Au primit mere și sfaturi pentru un stil de viață sănătos / foto acum 48 de minute
- Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate cântă la Mediaș de 1 Decembrie. Program special de Ziua Națională acum o oră