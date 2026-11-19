Un bal mascat la Versailles, șase echipe care călătoresc prin ultimii 100 de ani și boboci-actori în parodii de film: Noica, „Goga” și Brukenthal își aleg vedetele în următoarele două săptămâni.

De la un bal mascat, cu decoruri realizate chiar de elevi, până la o călătorie prin șase epoci și parodii după filme și seriale cunoscute. Trei licee din Sibiu își pregătesc balurile bobocilor, fiecare cu o temă diferită. Primul are loc vineri, 20 noiembrie, la Liceul „Constantin Noica”, iar la începutul lunii decembrie urmează colegiile „Octavian Goga” și „Samuel von Brukenthal”.

La Goga, șase echipe vor reprezenta perioade diferite, de la anii 1920 până în 2020, în timp ce la Brukenthal cei 16 boboci pregătesc parodii cinematografice. La Noica, organizatorii au ales tema „Bal Mascat” și o locație nouă, Versailles Events. Elevii din clasele a XII-a pregătesc spectacolele, iar o parte dintre momente vor fi dezvăluite abia în seara evenimentelor.

„Goga”: o mașină a timpului, de la 1920 la 2020

La Colegiul Național „Octavian Goga”, bobocii nu concurează doar unii cu alții, ci și cu istoria. Balul se numește „The Timeless Ball”, iar fiecare dintre cele șase echipe readuce pe scenă o altă epocă: 1920, 1950, 1980, 2000, 2016 și 2020. „Anii i-au ales singuri”, spune Andreea Popescu, eleva care se ocupă de coordonarea generală și de partea administrativă.

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De la anii nebuni ai charlestonului până la anul pandemiei, fiecare echipă trebuie să-și facă epoca credibilă. „Fiecare echipă își gestionează costumele și restul materialelor”, explică Andreea. Ajutorul vine de la colegii din clasa a XII-a, care și-au format echipele de boboci încă din primele zile de școală.

„Am început să ne organizăm încă de la începutul anului. Elevii de a XII-a au fost foarte nerăbdători să își formeze echipele de boboci, pentru că mulți dintre ei au participat și ei la bal când erau în clasa a IX-a”, spune Andreea Popescu.

Acum, fiecare echipă își șlefuiește momentele pe cont propriu. „Deocamdată își pregătesc momentele individual, săptămâna viitoare urmează repetiția generală la școală”, adaugă ea.

Echipele trec prin patru probe: un video de prezentare, un moment artistic, o probă de cultură generală și un moment surpriză. Pe ultimul nu îl poate repeta nimeni dinainte. Scopul lui, spune Andreea, este „să vedem cum interacționează și se descurcă echipele pe loc”. Cât despre premii, nici aici nu se dau detalii: „Jurații vor fi profesori, iar premiile nu le divulgăm înainte.”

Scena va fi animată și de colegii lor: un moment de balet și două trupe de dans, toate cu elevi ai colegiului. Prezentatorii sunt două perechi din clasa a XII-a.

Publicul are și el un cuvânt greu de spus. Pe lângă titlurile de Miss și Mister, spectatorii își aleg favoriții direct din sală, scanând un cod QR. Bătălia pentru premiul de popularitate a început însă deja pe Instagram: pe pagina @balulbobocilor_cnog, pozele cu cele mai multe like-uri până pe 2 decembrie își câștigă premiul.

Balul are loc miercuri, 2 decembrie, de la ora 18:00. Biletele costă 40 de lei și se cumpără de la elevii din clasa a XII-a. În sală sunt așteptați părinți, profesori, elevi ai colegiului și prieteni din alte școli, iar familiile bobocilor intră gratuit, pe bază de invitație.

Perechile de bobocei:

Noica: eleganță, mister și un decor făcut cu mâna lor

La Noica, seara stă sub semnul măștilor. Tema „Bal Mascat” a fost aleasă tocmai pentru amestecul de eleganță și mister, spun organizatorii, și pentru că le lasă loc de momente artistice cât mai variate.

„Un element de noutate îl reprezintă locația. Este pentru prima dată când Balul Bobocilor al liceului nostru se organizează la Versailles, lucru care ne-a oferit oportunitatea de a aduce o schimbare”, spun organizatorii. Vineri, 20 noiembrie, de la ora 18:00, sala de la Versailles Events, de pe strada Arțarului nr. 4, va purta și amprenta elevilor: o parte din decor a fost lucrată manual, „tocmai pentru a contribui la atmosfera și identitatea vizuală a balului”.

Pregătirile au început încă de la sfârșitul lui septembrie și au fost duse de elevii claselor a XII-a A și a XII-a B. „A fost un proces care a presupus multă implicare, muncă în echipă și colaborare”, povestesc ei.

Zece boboci, în cinci perechi, se luptă pentru nu mai puțin de trei seturi de titluri: Miss și Mister Boboc, Miss și Mister Eleganță și Miss și Mister Popularitate. Fiecare pereche are în spate o echipă de coordonatori care i-a pregătit și i-a susținut pe tot parcursul.

„Preferăm să păstrăm programul serii în mare parte surpriză, pentru ca publicul să descopere fiecare moment în timpul evenimentului”, spun organizatorii. Singurele indicii: bobocii își vor arăta talentele și în momente individuale, „fiind foarte talentați”, iar coordonatorii au pregătit și ei un moment special, despre care nu au vrut să dezvăluie nimic. Doi elevi din clasa a XII-a prezintă seara, iar în juriu stau reprezentanți ai conducerii liceului și profesori.

„Nu aș putea spune că există un singur moment pe care îl aștept cel mai mult, însă unul dintre preferatele mele este momentul special pregătit de colegii mei coordonatori. Consider că acesta reflectă creativitatea, implicarea și munca depusă de ei pe parcursul pregătirilor”, spune una dintre organizatoare.

Iar pentru boboci, mesajul e simplu: „Este important ca bobocii să participe pentru a-și susține colegii și pentru a trăi această experiență unică. Din perspectiva mea, balul înseamnă și multă muncă în spatele scenei, colaborare și responsabilitate. Este un proiect în care am investit timp și energie alături de colegii mei.”

Brukenthal: 16 boboci, opt filme și niciun scenariu

O seară mai târziu, joi, 3 decembrie, de la ora 18:00, cortina se ridică pentru bobocii de la Brukenthal. Tema lor, „Movies Unscripted”, îi transformă în actori: fiecare dintre cele opt perechi trebuie să filmeze un videoclip-parodie după un film sau un serial celebru, în care scenele și personajele cunoscute capătă o întorsătură proprie și, promit organizatorii, amuzantă.

Ce filme au fost alese? Secret. Ce probe urmează? Tot secret. „Pentru unicitatea balului, nu putem dezvălui momentan detalii despre boboci, probe, premii și momentele pregătite”, spun organizatorii.

Din ce se poate spune, seara nu va fi deloc monotonă. „Am pregătit probe variate, de la dans și cultură generală până la provocări de creativitate și improvizație, încercând să aducem elemente noi față de edițiile anterioare. Nu avem invitați speciali, însă seara va include momente artistice și surprize”, spun aceștia.

În spatele cortinei lucrează 19 elevi. Coordonatorii sunt din clasa a XII-a și știu exact prin ce trec bobocii acum: au fost și ei concurenți la bal în clasa a IX-a. Prezentatorii sunt tot elevi ai liceului, iar juriul, format din profesori, îi va desemna pe câștigători după punctaj.

„Personal, aștept cel mai mult probele concurenților și reacțiile publicului. Consider că balul este una dintre cele mai frumoase tradiții ale liceului, fiind o ocazie de a integra bobocii, de a petrece timp împreună și de a crea amintiri frumoase”, spune unul dintre organizatori.

„Pentru noi, organizatorii, balul reprezintă rezultatul muncii în echipă și al dorinței de a oferi bobocilor o experiență memorabilă”, adaugă el.

Balul e gândit în primul rând pentru elevii liceului, dar pot veni și părinți sau prieteni, în limita locurilor, cu un bilet de 40 de lei.

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