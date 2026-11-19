Un bărbat de 34 de ani a fost prins de polițiști la Agârbiciu și dus în penitenciar, după ce Judecătoria Mediaș a emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost identificat miercuri, 18 noiembrie 2026, în jurul orei 16:30, de polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever.

Potrivit IPJ Sibiu, acesta fusese condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj și are de executat o pedeapsă de doi ani și șapte luni de închisoare.

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După identificare, bărbatul a fost preluat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Aiud, unde își va executa pedeapsa.

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