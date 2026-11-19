Pe scurt: Izolarea poate ascunde suferința emoțională, avertizează conducerea medicală a spitalului. La Sibiu sunt disponibile evaluări și consiliere psihiatrică și psihologică în ambulatoriu și în secțiile de profil.

Sănătatea mintală a bărbaților și prevenirea suicidului sunt în centrul unui apel transmis joi, 19 noiembrie 2026, de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, de Ziua Internațională a Bărbatului.

Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cei care trec prin dificultăți emoționale să ceară ajutor specializat și să nu amâne vizita la medic.

Spitalul atrage atenția asupra barierelor sociale și stereotipurilor care îi împiedică pe bărbați să vorbească despre vulnerabilitatea psihică. Potrivit instituției, tulburările emoționale, depresia și anxietatea afectează populația masculină, iar reticența de a vorbi despre aceste probleme crește riscul comportamentelor autodistructive.

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Conducerea spitalului îndeamnă bărbații să nu amâne consultul medical

Managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache, subliniază că suferința psihică este o problemă medicală care trebuie tratată, fără teama de judecată sau etichetare.

„Sănătatea nu este completă fără componenta sa mintală. De Ziua Internațională a Bărbatului, mesajul nostru este unul de susținere directă: suferința psihică nu este o dovadă de slăbiciune, ci o realitate medicală care poate și trebuie tratată. Rolul managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este de a asigura resursele necesare și un mediu sigur, confidențial și profesionist, unde fiecare pacient să poată accesa asistență de specialitate fără teama de a fi judecat sau etichetat. Îi îndemn pe toți bărbații care trec prin momente dificile să nu amâne vizita la medic.”, a declarat managerul.

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, avertizează asupra consecințelor depresiei nediagnosticate și netratate și asupra tendinței unor bărbați de a-și ascunde suferința prin izolare.

„Din perspectivă clinică, nediagnosticarea și netratarea la timp a depresiei în rândul bărbaților pot avea consecințe tragice, suicidul rămânând o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Bărbații tind adesea să își mascheze suferința emoțională prin izolare sau alte mecanisme de adaptare nesănătoase. Integrarea serviciilor de psihiatrie și psihologie în structura medicală de urgență și de ambulatoriu ne permite să intervenim rapid. Prevenția începe cu un simplu consult, iar depistarea timpurie a semnelor de alarmă salvează vieți.”, a declarat dr. Dragoș Popescu.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre mesajul Spitalului Județean pentru cei copleșiți de stres, transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.

Evaluarea și consilierea sunt disponibile în ambulatoriu și în secțiile de profil

Directorul de Îngrijiri Medicale, Laurențiu Ghinoiu, pune accent pe rolul asistenților medicali în identificarea pacienților vulnerabili și pe sprijinul familiei și al colegilor pentru cei care au nevoie de ajutor.

„Echipa de asistenți medicali se află în permanență în prima linie a interacțiunii cu pacienții și observă adesea nu doar durerea fizică, ci și pe cea sufletească. Îngrijirea medicală de calitate înseamnă și empatie, ascultare activă și suport emoțional. Ne asigurăm că personalul nostru este pregătit să identifice pacienții aflați în vulnerabilitate psihică și să le ofere un spațiu de siguranță. Îndemnul nostru către comunitate este să fim mai atenți la tații, frații, fiii sau colegii noștri și să îi sprijinim să ceară ajutorul asistenților și medicilor atunci când povara devine prea mare.”, a declarat Laurențiu Ghinoiu.

În cadrul SCJU Sibiu sunt disponibile servicii de evaluare și consiliere psihiatrică și psihologică, atât în Ambulatoriul de specialitate, cât și în secțiile de profil.

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