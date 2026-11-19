Pe scurt: Scutirile pentru veniturile din investiții și deducerea rezervelor tehnice sunt în centrul procedurii. Comisia contestă avantajele fiscale acordate instituțiilor naționale față de cele din alte state europene.

Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement împotriva României și a altor șase state membre, cerând eliminarea regulilor fiscale care dezavantajează fondurile de pensii și asigurătorii de viață din alte țări europene, potrivit Mediafax.

Notificările au fost transmise joi, 19 noiembrie 2026, Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei și României. Separat, Belgia a primit o scrisoare suplimentară, care extinde o procedură de infringement începută în 2020.

Potrivit Comisiei Europene, legislațiile naționale ale statelor vizate acordă un tratament fiscal mai favorabil fondurilor de pensii și asigurătorilor de viață înregistrați pe teritoriul propriu decât instituțiilor comparabile din alte state membre ale UE sau din Spațiul Economic European (SEE).

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Concret, fondurile de pensii și societățile de asigurări de viață naționale beneficiază de scutirea de impozit a veniturilor din investiții. În schimb, instituțiile similare din alte țări europene sunt impozitate pentru veniturile realizate pe teritoriul acelorași state.

O altă problemă semnalată de executivul european este deductibilitatea rezervelor tehnice. Acestea reprezintă sumele pe care fondurile de pensii și societățile de asigurări le constituie pentru a-și putea achita obligațiile viitoare față de beneficiari și clienți. Instituțiile naționale pot deduce aceste rezerve din veniturile impozabile, însă celor străine nu li se permite același lucru.

Comisia consideră că diferențele fiscale limitează investițiile transfrontaliere

Executivul european consideră că diferențele de tratament fiscal creează bariere pentru investițiile transfrontaliere și afectează concurența pe piața unică. Instituțiile financiare din alte state membre sunt dezavantajate atunci când investesc în țările vizate, ceea ce le poate descuraja să participe la proiecte și să finanțeze companii din alte economii europene.

Comisia susține că eliminarea acestor obstacole este importantă pentru funcționarea piețelor de capital europene, competitivitatea companiilor și sustenabilitatea sistemelor de pensii.

Procedurile inițiate împotriva celor șapte state, inclusiv România, vizează respectarea articolului 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care reglementează libera circulație a capitalurilor, precum și a articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic European.

România are două luni pentru a răspunde și a remedia problemele

Statele care au primit scrisorile de punere în întârziere au la dispoziție două luni pentru a răspunde observațiilor Comisiei Europene și pentru a remedia problemele semnalate.

Dacă răspunsurile nu sunt considerate satisfăcătoare sau deficiențele nu sunt corectate, Comisia poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement, prin emiterea unui aviz motivat. Ulterior, dacă problemele persistă, executivul european poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Decizia face parte din demersurile Comisiei Europene pentru eliminarea barierelor de pe piața unică și îmbunătățirea aplicării legislației europene în domenii considerate prioritare, în cadrul inițiativelor privind Uniunea economiilor și a investițiilor și sectorul pensiilor.

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