Weekendul 21–22 noiembrie vine cu o mulțime de propuneri pentru sibieni și turiști. De la atmosfera festivă a Târgului de Crăciun, la spectacole pentru copii și adulți, expoziții cu animale exotice și drumeții în împrejurimile Sibiului, sunt suficiente motive pentru a petrece timpul liber în oraș și în apropiere.

Târgul de Crăciun rămâne unul dintre principalele puncte de atracție ale orașului în această perioadă. Piața Mare se transformă într-un spațiu de poveste, cu decorațiuni festive, lumini, căsuțe cu produse de sezon și bunătăți de iarnă. Este o ocazie potrivită pentru o plimbare în centrul istoric, alături de familie sau prieteni.

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Adrian Minune face show la Redal Expo

Adrian Minune vine la Sibiu pe 21 noiembrie, pentru un concert în cadrul petrecerii Balcanika, organizată la Redal Expo. Evenimentul începe la ora 22:00, iar biletele din valurile 3, 4 și 5 au prețuri de 100, 120 și 140 de lei.

Sibiul se pregătește pentru o nouă noapte de petrecere la Balcanika. După prima ediție, organizatorii revin la Redal Expo cu Adrian Minune, unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii de petrecere.

Concertul este anunțat pentru sâmbătă, 21 noiembrie 2026. Petrecerea începe la ora 22:00, la Redal Expo din Sibiu. Organizatorii nu au precizat ora exactă la care artistul va urca pe scenă.

Pentru eveniment sunt anunțate trei valuri de bilete: 120 de lei în valul 4 și 140 de lei în valul 5. Disponibilitatea fiecărui val poate varia pe măsură ce biletele se vând.

**Biletele pot fi cumpărate de pe LiveTickets.**

Gala Best DJ Awards, la Sibiu

Sibiul găzduiește joi, 19 noiembrie, Gala Best DJ Awards, la Redal Expo. Gala este dedicată DJ-ilor, producătorilor și proiectelor muzicale care contribuie la dezvoltarea scenei de muzică electronică din România.

Printre artiștii nominalizați la premii se numără Saguna, Mahony, DJ Goja, Andrew Dum, Manuel Riva, ReMan, Mihai Popoviciu, Priku, Raresh, Dirty Nano și Nusha, alături de alte nume cunoscute din industrie.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului atât artiști consacrați, cât și proiecte care contribuie la dezvoltarea muzicii electronice românești.

După gala de premiere, tot joi, 19 noiembrie, de la ora 22:00, la Redal Expo va începe INSEPTION, evenimentul care încheie prima ediție Sibiu Music Fest – Best DJ Awards.

Accesul la toate cele trei evenimente – BDA CONNECT, Gala Best DJ Awards și INSEPTION – este gratuit, însă se face pe baza unui singur BDA Pass.

Pentru a obține pass-ul, cei interesați trebuie să acceseze www.bestdjawards.ro, să își creeze un cont și să intre în secțiunea My BDA. De acolo își pot genera pass-ul și pot confirma participarea la gală.

Același pass este valabil pentru toate cele trei componente ale evenimentului, astfel că participanții nu trebuie să obțină acreditări separate pentru conferințe, gală și INSEPTION.

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Spectacole la Teatrul Național „Radu Stanca”

La Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, programul include mai multe spectacole în această perioadă.

Vineri, 20 noiembrie, tot de la ora 19:00, publicul este invitat la comedia „(Aproape) Toate operele lui Molière”, în limba germană, după un text de Vincent Caire și în regia lui Daniel Plier. Spectacolul durează 80 de minute.

În weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, este programat spectacolul „Dincolo de uitare”, un spectacol de Cosmin Stănilă. Povestea o are în centru pe Ioana Dobrescu, o actriță care află că suferă de demență, și pe fiul său, Cristi, care se întoarce acasă pentru a avea grijă de ea. Cei doi înfruntă boala cu umor și curaj, într-o poveste despre iubire, grijă și demnitate.

Spectacolul durează 75 de minute și se joacă în Sala Studio.

Biletele și programul complet sunt disponibile pe site-ul Teatrului Național „Radu Stanca.

„Povestea fabuloasă a lui BasarKus”, la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” aduce la Sibiu spectacolul „Povestea fabuloasă a lui BasarKus”, o producție a companiei Cie Lamento din Franța. Spectacolul îmbină dansul contemporan, jongleria și acrobația într-o poveste plină de umor și sensibilitate, dedicată copiilor și întregii familii.

Personajul principal, BasarKus, este o creatură neobișnuită, cu două capete, patru brațe, patru picioare și două inimi. Când descoperă că are două inimi, începe să se întrebe dacă nu cumva este format din două ființe. Astfel începe o aventură despre identitate, descoperire și depășirea fricilor.

Spectacolul are loc sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 18:00, și duminică, 22 noiembrie, de la orele 11:00 și 15:00, în Sala Parter a Teatrului Gong.

Reprezentația durează 35 de minute, este recomandată copiilor de peste 3 ani, iar prețul unui bilet este de 24 de lei.

Pe lângă spectacole, Teatrul Gong propune și două ateliere de creație pentru copii, cu vârste între 6 și 10 ani.

Sâmbătă, 21 noiembrie, de la orele 10:00 și 12:00, are loc „Atelierul de Comunicare prin Artă – Șoricei și alte vietăți”, coordonat de Maria Denov. Copiii vor realiza portrete de animăluțe, folosind carton, culori, lipici și diferite elemente decorative. Atelierul durează o oră, iar biletul costă 20 de lei.

Duminică, 22 noiembrie, de la orele 10:00 și 12:00, cei mici sunt invitați la „Atelierul pentru miniArtiști – Natură statică. Lumea marilor artiști”, coordonat de Alexandra Dumitru. Participanții vor descoperi universul picturii și vor realiza propriile lucrări, inspirate de flori, fructe și obiecte din jurul lor. Atelierul durează 60 de minute, iar biletul costă 20 de lei.

„Spărgătorul de nuci”, la Sala Thalia

Copiii și familiile sunt invitați duminică, 22 noiembrie, cla spectacolul „Spărgătorul de nuci”, o adaptare teatrală care aduce pe scenă prinți și prințese, regi și animale vorbitoare. Spectacolul îmbină jocul actorilor, păpușile și muzica, iar cei mici sunt implicați în poveste prin cântec și dans.

Regia este semnată de Ion Ambrosi, muzica de Viorel Burlacu, iar scenariul de Ana Cucu-Popescu.

Reprezentația începe la ora 11:00, la Sala Thalia, de pe strada Cetății nr. 3–5, durează 60 de minute și este recomandată copiilor de peste 3 ani.

Accesul se face cu 20 de minute înainte de începerea spectacolului. Fiecare participant are nevoie de bilet, iar copiii cu vârste între 1 și 18 luni beneficiază de acces gratuit, fără loc asigurat.

Sursa foto: Filarminica de Stat Sibiu

Exotic Expo Sibiu – animale noi

Expoziția de animale exotice Exotic Expo revine la Sibiu cu o nouă ediție, în care vizitatorii vor putea descoperi și specii care nu au mai fost prezentate la edițiile anterioare. Evenimentul este potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți, fiind o ocazie de a afla mai multe despre lumea animalelor exotice.

Vizitatorii vor putea vedea șerpi cu modele și culori spectaculoase, șopârle exotice, tarantule, insecte neobișnuite și amfibieni. Pe parcursul evenimentului vor avea loc și prezentări live, cu informații și curiozități despre aceste animale. Acolo unde este permis, participanții vor putea face și fotografii alături de ele.

Expoziția are loc duminică, 22 noiembrie, între orele 11:00 și 15:00, pe strada Malului nr. 2, în Sibiu. Biletul costă 30 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârste între 3 și 14 ani, iar copiii sub 3 ani au acces gratuit.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Cei care vor să petreacă weekendul în aer liber pot alege dintre mai multe drumeții organizate în împrejurimile Sibiului.

Sâmbătă, 21 noiembrie, este programată drumeția „Pe culmea dealurilor: de la Mediaș la Ighișul Nou”, alături de Ioana Pătrășcoiu, o ocazie de a descoperi peisajele și potecile din zonă.

Duminică, 22 noiembrie, iubitorii de natură au la dispoziție două variante: „Din satul Nou spre Tărâmul căprițelor norocoase, cu bunătăți la gura focului”, alături de Nicoleta Ocneriu, și „Drumeție în familie la Chiatra Lupoaiei”, alături de Dumitru Troanca.

Fie că alegeți o plimbare prin centrul Sibiului, un spectacol de teatru, o activitate alături de copii sau o ieșire în natură, weekendul 21–22 noiembrie vine cu propuneri pentru toate gusturile. Detalii aici

Meci de fotbal: FC Inter Sibiu – ACS Kids Tâmpa Brașov

Iubitorii fotbalului sunt invitați vineri, 20 noiembrie, pe Stadionul Municipal din Sibiu, unde FC Inter Sibiu întâlnește formația ACS Kids Tâmpa Brașov. Partida începe la ora 18:00, iar biletele sunt disponibile online.

Un bilet costă 10 lei, în timp ce copiii cu vârsta sub 14 ani beneficiază de acces gratuit.

Biletele pot fi cumpărate de pe bilete.ro.

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