Noaptea de joi spre vineri aduce vânt puternic în județul Sibiu. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 19 noiembrie, un Cod portocaliu de vânt pentru toată Transilvania, valabil vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00. Rafalele pot ajunge la 70–90 km/h. La munte, deasupra altitudinii de 1.200 de metri, unde intră și crestele Făgărașului și Cindrelului, este Cod roșu, cu viteze de peste 120–140 km/h.

Cod galben de joi seară în zona joasă a județului

Vântul începe să se întețească încă de joi seară. Între joi, ora 18:00, și vineri, ora 01:00, zona joasă a județului Sibiu se află sub Cod galben, cu viteze de 50–70 km/h, potrivit avertizărilor ANM.

Cele mai periculoase ore: vineri, de la 01:00 la 10:00

În acest interval, Codul portocaliu acoperă Transilvania, Maramureșul, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și toată zona montană între 800 și 1.200 de metri. Meteorologii anunță „intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar la munte de 100…130 km/h”.

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Codul roșu privește județul Vrancea și zona de munte de peste 1.200 de metri, unde ANM anunță „intensificări puternice și susținute ale vântului”, cu viteze de peste 120–140 km/h. Este cel mai înalt nivel de avertizare, folosit pentru fenomene cu „un grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase”.

Vântul nu se oprește nici vineri după-amiază

Între vineri, ora 10:00, și ora 16:00, Transilvania rămâne sub Cod galben, cu rafale de 50–70 km/h și de 80–100 km/h la munte. În estul Carpaților Meridionali, ANM menține Cod portocaliu, cu rafale de până la 120–140 km/h la altitudini mari. Meteorologii mai anunță intensificări ale vântului și în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Carpații Orientali.

ANM precizează că va actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor. Toate orele din avertizare sunt ale României.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, avertizările din 19 noiembrie 2026, ora 10:00.

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