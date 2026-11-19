Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Sibiu au desfășurat miercuri, 18 noiembrie, o acțiune pentru verificarea legalității transportului de persoane și prevenirea abaterilor la regimul rutier.
La acțiune au participat polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.
„În cadrul acțiunii, au fost verificate 191 de autovehicule, dintre care 127 destinate transportului de persoane, 24 destinate transportului public local, 11 destinate transportului școlar și 29 utilizate pentru transportul în regim de taxi, alternativ și în regim de închiriere.
Totodată, 125 de conducători auto care efectuau transport de persoane au fost testați pentru depistarea consumului de alcool, iar alți doi au fost testați pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.
Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale: 12 pentru nepurtarea centurii de siguranță, două pentru nerespectarea regimului legal de viteză, una pentru deficiențe tehnice, două pentru nereguli privind documentele și 16 pentru alte abateri.
Acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, verificarea respectării legislației în domeniul transportului de persoane și prevenirea accidentelor de circulație.
Polițiștii rutieri vor continua astfel de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic. Pentru ca toate momentele frumoase să fie trăite fără griji, siguranța în trafic rămâne o responsabilitate comună”, a transmis IPJ Sibiu.
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