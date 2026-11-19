Pe scurt: Istoria, oamenii și viitorul Sibiului se regăsesc în expoziția „Sibiul meu”. Programul include și discuții despre echilibrul digital și folosirea responsabilă a AI în educație.

Peste 200 de creații digitale inspirate de Sibiu, o dezbatere despre utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și lansarea unei cărți dedicate generației AI sunt reunite vineri, 20 noiembrie 2026, la Casa de Cultură a Studenților Sibiu.

Evenimentul este organizat de Asociația AVANS PROIECT, potrivit Consiliului Județean Sibiu. Programul începe la ora 12:00, la sediul de pe Calea Dumbrăvii nr. 34A, iar participarea este gratuită.

Proiectele RADAR AI și ACTIV AI au adus în liceele din municipiul și județul Sibiu ateliere de educație digitală, psihoeducație și creativitate. Elevii au explorat atât oportunitățile inteligenței artificiale, cât și provocările pe care aceasta le aduce.

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Forumul AI pune în discuție echilibrul digital și utilizarea tehnologiei în educație

Componenta de dezbateri, Forum AI, este dedicată echilibrului digital, discernământului și utilizării inteligenței artificiale în educație.

Expoziția „Sibiul meu” și o lansare de carte completează programul

Expoziția „Sibiul meu” cuprinde peste 200 de creații digitale inspirate de istoria, cultura, oamenii și viitorul orașului. În cadrul aceluiași eveniment va fi lansat volumul „Generația AI – echilibru digital”.

Consiliul Județean Sibiu cofinanțează proiectul RADAR AI prin Agenda pentru Tineret, pentru susținerea dezvoltării tinerilor, a educației non-formale și a utilizării responsabile a tehnologiei.

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