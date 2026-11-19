Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 25 din Sibiu au participat, în perioada 16–17 noiembrie, la mai multe activități preventiv-educative organizate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, în cadrul programului național „Școala Altfel”.

În timpul întâlnirilor, jandarmii le-au explicat copiilor care este rolul instituției și în ce constau principalele misiuni desfășurate de aceasta. O parte importantă a discuțiilor a fost dedicată comportamentului minorilor și consecințelor pe care le pot avea anumite fapte comise atât în școală, cât și în afara acesteia.

Elevii au primit informații despre principalele fapte antisociale în care pot fi implicați minorii, dar și despre răspunderea contravențională și penală. Jandarmii le-au explicat și ce consecințe legale pot apărea în cazul unor comportamente necorespunzătoare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Copiii au aflat cum trebuie să reacționeze în situații de risc

Un alt subiect abordat a fost modul în care elevii pot semnala situațiile de risc sau faptele antisociale pe care le observă.

Jandarmii le-au recomandat să ceară sprijinul adulților și al instituțiilor abilitate atunci când se confruntă cu situații dificile și să nu ignore comportamentele care le pot pune în pericol siguranța.

Pe lângă partea de informare, elevii au avut ocazia să vadă materialele și autospecialele aflate în dotarea Jandarmeriei Sibiu și să afle cum sunt folosite echipamentele în timpul misiunilor.

Copiii au primit și recomandări privind adoptarea unui comportament bazat pe respect, responsabilitate și comunicare, atât la școală, cât și în familie sau în comunitate.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu anunță că astfel de activități vor continua și în alte unități de învățământ, astfel încât cât mai mulți elevi să primească informații despre siguranță și prevenirea faptelor antisociale.

Comentarii