Magia sărbătorilor se împletește din nou cu solidaritatea în inima Sibiului. În perioada 30 noiembrie – 6 decembrie 2026, tinerii voluntari de la Rotaract Sibiu revin în Târgul de Crăciun cu cea de-a opta ediție a îndrăgitului proiect caritabil „O Cană de Fericire”.

Mecanismul prin care vizitatorii pot face o faptă bună este pe cât de simplu, pe atât de cald: pentru o donație minimă de 25 de lei, participanții își aleg o cană personalizată a proiectului și primesc o băutură caldă inclusă, iar cei care doresc să își reumple cana o pot face printr-o donație de 10 lei. Toate fondurile strânse merg integral către cauza umanitară a acestui an.

O șansă pentru copiii bolnavi

În 2026, misiunea Rotaract Sibiu este dedicată sprijinirii Spitalului Clinic de Pediatrie. Banii adunați la căsuța „O Cană de Fericire” vor fi direcționați către achiziționarea de teste genetice esențiale pentru depistarea precoce a Atrofiei Musculare Spinale (AMS), o boală genetică rară și severă care afectează neuronii motori din măduva spinării. Diagnosticarea timpurie a acestei afecțiuni este vitală și poate face diferența decisivă în viața micilor pacienți.

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13.000 euro strânși anul trecut

Lansat în Sibiu în anul 2018, proiectul „O Cană de Fericire” a devenit unul dintre cele mai cunoscute demersuri caritabile ale clubului la nivel național, demonstrând de la an la an puterea comunității.

La ediția anterioară, datorită generozității sibienilor și a turiștilor, Rotaract Sibiu a reușit să strângă 13.000 de euro pentru îmbunătățirea condițiilor din cadrul hospice-ului „Carl Wolff”. Cu acești bani, în 2025 au fost achiziționate un autoclav modern (pentru siguranța maximă a procedurilor medicale) și 6 injectomate noi, care le permit cadrelor medicale să ofere o îngrijire mai blândă și mai eficientă pacienților.

Clubul Rotaract Sibiu face parte din familia globală Rotary International și reunește o comunitate activă de tineri de peste 18 ani, profesioniști și voluntari dedicați implicării civice. Pe lângă „O Cană de Fericire”, clubul este cunoscut în comunitate și pentru alte inițiative de impact, precum „Cursa de Rățuște”.

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