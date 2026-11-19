Sibianul Florin „Diego” Mardias și-a văzut visul împlinit după doi ani la profesioniști și va lupta în gala DFS, cea mai mare promoție din țară.

Luptătorul de la Champions K1 Sibiu, „Diego”, a fost convocat în gala Dynamite Fighting Show din 11 decembrie, de la Bistrița, unde va lupta cu Darius Oltean (Gherla).

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▶ Vezi pagina acestui video: „I-am promis adversarului un KO!”: un sibian intră în ring la cea mai mare gală de K-1 din România — VIDEO

Va fi a doua înfruntare dintre cei doi luptători, după ce „Diego” l-a învins în prima, în galele de semiprofesioniști.

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Învingătorul luptei de la Bistrița se va califica la un turneu final național, unde se va desemna cel mai bun sportiv la categoria -70 kg. Câștigătorul turneului național va merge la cea mai mare gală de K1 din lume, în Japonia, acesta fiind obiectivul sibianului.

DFS 33 va cuprinde nouă meciuri pe tabloul principal și două confruntări preliminare, toate disputate după reguli K-1.

Antrenorul lui „Diego”, Răzvan Tudor este convins că elevul său va triumfa la Bistrița. „Va câștiga cu siguranță, deoarece a acumulat deja 10 meciuri la profesioniști, iar experiența își va spune cuvântul”, a spus tehnicianul de la Champions K1 Sibiu.

Sibianul „Diego” promite că va încheia lupta de la Bistrița rapid. „Așa cum am spus și la conferință, mă simt foarte pregătit și i-am promis adversarului un KO, ca să nu mai fie loc de interpretat. O să îl înving încă o dată și o să fac 2-0 în luptele cu el. Am încredere în antrenorul meu că o să facem o strategie bună și să reușim să câștigăm ușor”, a declarat și Florin Mardias.

Sibianul a fost poreclit „Diego” și „Beleaua” de către amicii mai mari, după prostiile pe care le făcea când era mic. Acum, de când face sport de performanță, viața sa a luat o altă turnură și și-a găsit scopul, acela de a deveni campion mondial la K1.

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