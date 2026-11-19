Pe scurt: Incidentul s-ar fi petrecut în autospeciala jandarmeriei, după ce femeia ar fi refuzat să se identifice. Ulterior, aceasta a ajuns la spital, iar jandarmul la Institutul de Medicină Legală.

O femeie ar fi agresat un jandarm, mușcându-l de mână și lovindu-l în zona feței, în timp ce era transportată la Secția 14 Poliție după protestul de la Arestul Central din București.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 18 noiembrie 2026, potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Română și relatate de Mediafax.

Conform Jandarmeriei, în jurul orei 22:10, când participanții plecau din zona Arestului Central, femeia ar fi tulburat ordinea și liniștea publică prin strigăte și manifestări vocale repetate. La solicitarea forțelor de ordine, aceasta ar fi refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identității.

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Femeia a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție cu o autospecială a jandarmeriei. În timpul deplasării, ar fi devenit recalcitrantă și l-ar fi mușcat de mână și lovit în zona feței pe unul dintre jandarmi. Militarul a suferit leziuni.

Jandarmii au sesizat organele penale pentru ultraj și au aplicat o amendă de 2.000 de lei

După identificarea femeii la sediul poliției, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pentru infracțiunea de ultraj, prevăzută de articolul 257 din Codul penal.

Femeia a primit și o amendă de 2.000 de lei, pentru încălcarea articolului 2, punctele 25 și 31 din Legea 61/1991, privind sancționarea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

În timpul procedurilor de la sediul poliției, în exteriorul instituției s-au adunat aproximativ 25 de persoane, susținători ai femeii. Joi, 19 noiembrie 2026, în jurul orei 00:40, în urma unui apel la 112, la fața locului au fost solicitate un echipaj de poliție și unul medical.

Femeia a fost dusă la spital, iar jandarmul a mers la examinarea medico-legală

În jurul orei 02:00, femeia a cerut asistență medicală, acuzând dureri la un genunchi. A fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri medicale, sub escorta unui echipaj de poliție.

Jandarmul agresat s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru efectuarea examinării medico-legale.

Jandarmeria Română condamnă orice formă de violență împotriva personalului care își exercită atribuțiile legale și susține că intervențiile jandarmilor se desfășoară cu respectarea legii și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

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