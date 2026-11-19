Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus joi, 19 noiembrie, că partidul va susține majorarea pensiilor în 2027, în negocierile pentru buget. În aceeași zi, seara, la Berlin, președintele Nicușor Dan a recunoscut că „e evident că puterea de cumpărare a scăzut”, dar a lăsat decizia privind pensiile și salariul minim în seama Guvernului.

Grindeanu: „Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare”

Declarația a fost făcută la Digi24, potrivit Adevărul. Întrebat dacă social-democrații garantează creșterea pensiilor anul viitor, Grindeanu a răspuns:

Liderul PSD a argumentat că majoritatea pensionarilor din România au venituri mici și mijlocii și că situația lor trebuie avută în vedere la elaborarea bugetului pe 2027.

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Întrebat dacă șansele unei majorări de 7,3%–7,4% sunt de 50%, a spus: „În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”. Despre eventuale piedici din partea ministrului Finanțelor sau din constrângerile bugetare, a adăugat: „Nu, cred că nimeni nu vrea să încurce”.

Adevărul precizează, însă, că procentul creșterii și aplicarea măsurii rămân de stabilit.

Nicușor Dan, de la Berlin: „suntem pe o linie subțire”

Întrebat seara, după reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, cum ar trebui să arate majorările de pensii și de salariu minim de anul viitor, președintele a răspuns, potrivit transcrierii publicate de Administrația Prezidențială:

„Este o treabă care ține de Guvern, așa cum am spus de mai multe ori. În primul rând, e evident că puterea de cumpărare a scăzut, nivelul de trai, de viață a scăzut, deci orice fel de compensare ar fi bună atât la salariați, cât și la pensionari. Pe de altă parte, suntem pe o linie subțire de corectare a deficitului și orice abatere de la această linie poate să ne ducă într-un cerc vicios, care să-i afecteze exact pe cei mai vulnerabili dintre noi, inclusiv pensionari. Deci este obligatoriu ca anvelopa bugetului să fie cea pe care noi ne-am asumat să o avem în discuțiile cu Comisia Europeană, și cu finanțatorii, și cu agențiile de rating. Deci asta este absolut necesar, pentru ca noi toți să nu suferim mai târziu. Și, mai departe, cum anvelopa asta se împarte la toate nevoile pe care România le are, asta e o chestiune care ține de Guvern.”

Aceleași declarații au fost reluate și de Mediafax.

Ce s-a spus până acum despre pensiile din 2027

Luni, 16 noiembrie, premierul Luca Niculescu a garantat că pensiile vor crește, dar nu a confirmat procentul de 7,3% despre care a fost întrebat. La începutul lunii, și ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că pensiile cresc de la 1 ianuarie. În octombrie, Grindeanu spusese deja că majorarea „trebuie să se întâmple”.

Bugetul pe 2027 n-a ajuns în Parlament până pe 15 noiembrie, deși legea o cere. Până la adoptarea lui, procentul exact al indexării nu e stabilit.

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