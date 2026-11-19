Un autoturism despre care exista suspiciunea că ar fi fost furat a fost identificat și oprit miercuri după-amiază, pe DN7, la kilometrul 255, în localitatea Tălmaciu.
▶ Vezi pagina acestui video: Mașină furată, urmărită de poliție și oprită pe DN7 la Tălmaciu — VIDEO
Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au intervenit, miercuri, în cadrul unei misiuni operative, pentru a depista un autoturism furat. Atât șoferul, cât și pasagerul, sunt cetățeni străini.
„La volanul autoturismului se afla un cetățean străin, în vârstă de 31 de ani, iar împreună cu acesta se afla un alt cetățean străin, în vârstă de 40 de ani. Cei doi bărbați au fost conduși la sediul IPJ Sibiu, pentru continuarea verificărilor de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu. În urma cercetărilor, s-a confirmat faptul că autoturismul figura în bazele de date ca fiind furat. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Autoturismul a fost indisponibilizat de polițiști în vederea continuării cercetărilor”, a transmis IPJ Sibiu.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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