Pe scurt: Infarctul și insuficiența respiratorie severă se numără printre cazurile pe care medicii spun că le văd zilnic. Specialiștii subliniază că renunțarea la fumat reduce riscul cardiovascular chiar din primele luni.

Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu îi îndeamnă pe fumători să ceară ajutor pentru depășirea dependenței de nicotină înainte ca efectele asupra sănătății să devină ireversibile.

Avertismentul a fost transmis de SCJU Sibiu joi, 19 noiembrie 2026, de Ziua Națională Fără Tutun.

Spitalul se alătură și în acest an campaniei naționale care promovează renunțarea la fumat și informarea publicului despre riscurile consumului de tutun, în special bolile pulmonare și cardiovasculare. Tutunul rămâne una dintre principalele cauze de deces prevenibile la nivel mondial și un factor de risc major pentru infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale, cancer pulmonar și bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).

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Managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache, subliniază rolul prevenției și al sprijinului medical pentru persoanele care vor să renunțe la fumat.

„Ziua Națională Fără Tutun nu este doar o bifă în calendarul acțiunilor medicale, ci un semnal de alarmă brutal de real. Spitalele sunt pline de pacienți care suferă din cauza efectelor fumatului, iar datoria noastră nu este doar să tratăm, ci și să prevenim. Fiecare țigară stinsă este o șansă în plus la viață, o presiune mai mică pe sistemul de urgență și un pas spre o comunitate mai sănătoasă. Susținem ferm toate campaniile de educare și ne dorim ca sibienii să înțeleagă că medicina modernă le oferă suportul necesar pentru a face această schimbare majoră în viața lor.”

Renunțarea la fumat reduce riscul cardiovascular din primele luni

Dr. Dragoș Popescu, director medical al SCJU Sibiu, avertizează asupra efectelor tutunului asupra vaselor de sânge și țesutului pulmonar. Medicul spune că renunțarea la fumat aduce beneficii organismului încă din primele luni.

„Din perspectivă clinică, legătura dintre fumat și patologiile grave pulmonare sau cardiovasculare este incontestabilă. Tutunul distruge sistematic vasele de sânge și țesutul pulmonar, reducând dramatic speranța și calitatea vieții. Vedem zilnic cazuri de infarct sau insuficiență respiratorie severă care ar fi putut fi evitate. Renunțarea la fumat aduce beneficii imediate organismului, scăzând riscul cardiovascular chiar din primele luni. Îndemnăm pacienții să ceară ajutorul specialiștilor noștri pentru a depăși dependența de nicotină înainte ca efectele să devină ireversibile.”

Asistenții medicali oferă sprijin celor care vor să renunțe la tutun

Laurențiu Ghinoiu, director de îngrijiri medicale al SCJU Sibiu, vorbește despre îngrijirea pacienților cu boli asociate fumatului și despre sprijinul pe care personalul medical îl poate oferi celor care decid să renunțe.

„Echipele de asistenți medicali sunt cele care stau zi și noapte la patul bolnavilor și văd direct suferința provocată de bolile asociate fumatului. Îngrijirea unui pacient cu afecțiuni respiratorii cronice sau care a trecut printr-o intervenție pe cord este un efort uriaș, dar cel mai greu este să știi că acea suferință putea fi prevenită. De această Zi Națională Fără Tutun, mesajul nostru este unul de solidaritate: nu sunteți singuri în această luptă. Personalul medical este pregătit să ofere suportul, răbdarea și ghidajul necesar fiecărui sibian care decide să aleagă sănătatea și să renunțe la fumat.”

SCJU Sibiu continuă să ofere servicii de diagnostic, tratament și consiliere pentru pacienții care se confruntă cu afecțiuni provocate de consumul de tutun.

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