Pe scurt: Moșul vine împreună cu o Crăciuniță, iar 15 voluntari s-au oferit să ducă daruri copiilor din Sibiu. Vizitele au un calendar diferit pentru familii și pentru petrecerile organizate de școli sau firme.

Sibienii pot programa o vizită a lui Moș Crăciun de la Crucea Roșie Sibiu, contra unui tarif de 50 de lei pentru familii și de 150 de lei pentru grădinițe, școli sau firme.

Potrivit informațiilor transmise de filiala Sibiu a Crucii Roșii Române, fondurile strânse vor finanța acțiuni umanitare și activități educative cu voluntari în 2027.

Serviciul continuă o tradiție de mai mulți ani a filialei. Moș Crăciun va fi însoțit de o Crăciuniță, care va contribui la animația petrecerilor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

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Moșul ajunge la familii în Ajun, iar la școli și firme între 16 și 23 decembrie

La familii, vizitele sunt programate pentru 24 decembrie 2026, în Ajunul Crăciunului. Pentru grădinițe, școli și firme, Moș Crăciun va putea participa la petreceri în perioada 16–23 decembrie 2026.

La momentul anunțului, 15 voluntari ai Crucii Roșii Sibiu se arătaseră disponibili să ducă daruri copiilor din întreg orașul. „Pentru familii, tariful este de 50 de lei, iar pentru grădiniţe, şcoli sau firme, de 150 de lei”, a transmis Crucea Roșie Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre poveștile Moșilor Crăciuni din Sibiu și cât costă o vizită acasă, de la darurile aduse copiilor până la vizitele făcute gratuit.

Detaliile vizitelor se stabilesc telefonic sau la sediul de pe strada Xenopol

Cei care doresc să programeze o vizită pot suna la 0734 44 99 42 sau la al doilea număr indicat de organizație, 0741 11 89 75. Detaliile pot fi stabilite și personal, la sediul Crucii Roșii Sibiu de pe strada Xenopol.

Închirierea lui Moș Crăciun este una dintre sursele de finanțare a proiectelor umanitare derulate de filiala Sibiu. Încasările din acest proiect sunt destinate atât acțiunilor umanitare, cât și activităților educative desfășurate cu voluntarii.

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