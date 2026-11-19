Licitația Primăriei Sibiu pentru modernizarea celor 61 de automate de parcare din oraș s-a încheiat fără nicio ofertă, iar procedura a fost anulată. Contractul era estimat la 1,8 milioane de lei fără TVA.
Anunțul a fost publicat în SEAP pe 12 octombrie, iar firmele puteau depune oferte până pe 17 noiembrie. Potrivit anunțului de rezultat publicat pe 19 noiembrie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu a fost depusă nicio ofertă, iar procedura s-a închis fără câștigător. Valoarea exactă estimată era de 1.818.182 de lei fără TVA.
Contractul cuprindea furnizarea componentelor, recondiționarea, montajul, integrarea software, configurarea, testarea și punerea în funcțiune a celor 61 de automate existente, de tip CROSS. Câștigătorul ar fi trebuit să livreze și trei seturi complete de echipamente, ca piese de schimb.
Modernizarea era gata în patru luni
Primăria avea un calendar destul de strâns. După semnarea contractului, ordinul de începere trebuia dat în cel mult o lună. Firma ar fi avut apoi cel mult patru luni pentru lucrări, iar recepția s-ar fi făcut în maximum două luni.
La începutul lunii, Primăria pregătea modernizarea automatelor astfel încât șoferii să introducă numărul de înmatriculare la cumpărarea tichetului. Sistemul ar fi permis verificarea plății în timp real, cu ajutorul camerelor sau al dispozitivelor mobile de recunoaștere a numerelor. Fără un contract semnat, schimbarea se amână.
Primăria nu a anunțat dacă va relua licitația. Nu este prima procedură a municipalității care rămâne fără ofertanți anul acesta: în iulie, licitația pentru modernizarea pasajelor pietonale Dumbrava și Lupeni a fost reluată după ce la prima procedură nu a venit nicio ofertă.
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Surse: anunțul de participare în SEAP, anunțul de rezultat din Jurnalul Oficial al UE
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