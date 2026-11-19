Pe scurt: Construit la propunerea unor pasionați de infrastructură, nodul Holdea a împiedicat ca o porțiune de autostradă să rămână nefolosită ani întregi. Intrarea pe A1 a fost însă gândită ca o soluție provizorie.

Nodul rutier Holdea, aflat la limita județelor Hunedoara și Timiș, și-ar putea pierde o mare parte din rolul în traficul de pe A1 în 2027, odată cu deschiderea tunelurilor dintre Margina și Holdea.

Potrivit Adevărul, breteaua a fost proiectată ca ieșire permanentă de pe autostradă, în timp ce folosirea ei pentru intrarea pe A1 are caracter provizoriu.

Amenajat în 2019 într-o zonă puțin locuită, nodul a permis deschiderea circulației pe un tronson de 21 de kilometri al Autostrăzii Lugoj–Deva. Ideea a apărut în 2015, la inițiativa unor voluntari pasionați de infrastructură, și a fost transpusă într-un proiect în 2016. Fără această legătură, o porțiune importantă a A1 ar fi riscat să rămână nefolosită ani întregi, până la construirea tunelurilor.

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Din decembrie 2019, Holdea a devenit una dintre principalele intrări și ieșiri de pe A1. Șoferii care se îndreaptă spre Lugoj, Timișoara și Arad părăsesc aici autostrada și parcurg aproximativ 14 kilometri pe DN 68A, prin zona localităților Coșevița, Coșava și Margina, unde reintră pe A1.

Legătura dintre autostradă și sensul giratoriu de pe DN 68A este asigurată de o bretea lungă de aproximativ un kilometru. Amenajarea a presupus construirea unui pasaj peste autostradă, la o înălțime de circa 20 de metri, precum și modificarea traseului drumului național.

Voluntarii au propus nodul pentru a evita o autostradă rămasă nefolosită

Aceste construcții nu figurau în proiectul inițial al autostrăzii. Membrii forumului PeUndeMerg.ro au semnalat necesitatea lor, anticipând că lucrările la tunelurile dintre Margina și Holdea vor întârzia deschiderea circulației pe A1.

Cristian Bogdan, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat în august 2019, pe platforma Contributors, de ce a propus soluția, deși diferența de nivel dintre DN 68A și autostradă îngreuna realizarea ei.

„Totul începe de la celebrele «tuneluri pentru urși», veriga lipsă de 8 km din autostrada A1 Sibiu-Nădlac. Tunelul rutier fiind o raritate pe la noi, chiar și un activist începător ca mine putea intuia în 2015 că acolo se va «sta» mult și bine. Între aceste «îndepărtate» tuneluri și cel mai apropiat nod rutier (Grind) autostrada măsoară 10 km. Acești kilometri urmau așadar să devină ceea ce noi numim «muzeu»: o autostradă nou-nouță construită pe banii contribuabilului european ce urma să zacă nefolosită, în zona de deal cu DN îngust și virajat, tocmai unde autostrăzile pot ajuta mai mult siguranța și fluența traficului. Soluția era un nod rutier construit în buza tunelurilor, adică în dreptul micii localități hunedorene Holdea”, relata Cristian Bogdan.

Inițiativa a fost susținută de Cătălin Drulă și Horațiu Cosma, implicați atunci în activități de consiliere guvernamentală în domeniul infrastructurii. Proiectul realizat în 2016 prevedea posibilitatea atât de a intra, cât și de a ieși de pe autostradă.

Un alt motiv pentru construirea nodului era situația punctului de întoarcere de la Grind, amenajat între Dobra și Holdea, la aproximativ zece kilometri de capătul autostrăzii. Apropierea de trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN 68A ridica probleme de siguranță.

„În proiect, intersecția de la Grind (Dobra) este definită ca «punct de întoarcere», nu ca nod rutier, și are rolul de a fi utilizată în caz de avarie/accident/închiderea viitoarelor tuneluri de pe sectorul Lugoj–Deva 2. Punctul de întoarcere nu este deschis circulației din cauza apropierii de trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN 68A. Închiderea barierei CF pentru 10–15 minute ar risca blocarea A1”, informa Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara în decembrie 2019.

Pentru că nodul Holdea nu era inclus în contractul inițial al autostrăzii, lucrările au necesitat o procedură separată. În august 2018, CNAIR a lansat o licitație estimată la 24,39 milioane de lei, care cuprindea amenajarea bretelei de descărcare, instalațiile de iluminat și montarea unor panouri fonoabsorbante.

După mai multe întârzieri, tronsonul Holdea–Ilia a fost deschis circulației la 23 decembrie 2019. Aproximativ șase luni mai târziu, la 9 iunie 2020, a fost deschis și nodul Dobra–Grind, după montarea și recepționarea semnalizării rutiere necesare.

Deschiderea tunelurilor este estimată pentru prima jumătate a anului 2027

Viitorul nodului Holdea depinde de finalizarea ultimului sector lipsă al Autostrăzii Lugoj–Deva: tronsonul Margina–Holdea, de 9,13 kilometri. Asocierea UMB – Euro-Asfalt construiește aici două tuneluri cu galerii care însumează 4,6 kilometri, precum și viaductele și pasajele necesare traversării zonei deluroase fără ieșirea de pe autostradă.

Lucrările au început în 2024. În septembrie 2026 a fost anunțată finalizarea străpungerii tuturor galeriilor celor două tuneluri, una dintre cele mai complexe etape ale proiectului.

Ora de Sibiu a relatat în iulie 2026 despre cei 107 metri care mai rămăseseră de excavat la tunelurile de la Margina, înaintea încheierii acestei etape.

La începutul lunii noiembrie 2026, constructorii lucrau la structura interioară a tunelurilor, la sistemele de hidroizolație, la betonarea cămășuielii finale și la instalațiile de siguranță și iluminat.

„82% este stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul 1 Margina–Holdea, la începutul lunii noiembrie”, informa DRDP Timișoara la 10 noiembrie 2026.

Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 1,82 miliarde de lei, fără TVA, iar deschiderea circulației este estimată pentru prima jumătate a anului 2027. Finalizarea ar permite circulația neîntreruptă pe A1 între Boița și Nădlac, fără ocolul pe drumul național dintre Margina și Holdea.

Potrivit proiectului inițial, nodul Holdea ar urma să rămână funcțional ca ieșire de pe autostradă, inclusiv pentru situații de urgență, după deschiderea tunelurilor. Configurația definitivă va fi stabilită de administratorul drumului.

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