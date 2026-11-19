O fetiță se roagă ca Dumnezeu să construiască o scară între cer și pământ, pe care tatăl ei să poată coborî înapoi acasă. Un alt copil a fost pus să deseneze familia la școală, dar desenul i-a fost considerat greșit pentru că nu apărea și tatăl mort. Sunt două dintre experiențele dureroase povestite de mame care și-au pierdut soții și încearcă să își crească singure copiii. Femeile vorbesc despre suferința celor mici, singurătatea care urmează după înmormântare și lipsa unui sprijin real. Nu cer donații pentru ele, ci schimbări în legislație, consiliere psihologică și o societate care să înțeleagă că durerea acestor familii nu se termină după câteva zile.

După ce Ora de Sibiu a prezentat drama părinților văduvi care își amână tratamentele medicale de teama că nu au cui să-și lase copiii, alte două mame au decis să vorbească despre ceea ce înseamnă viața după moartea partenerului.

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▶ Vezi pagina acestui video: O fetiță se roagă ca tata să coboare din cer, iar unui băiat i s-a spus că și-a desenat greșit familia: dramele copiilor rămași fără tată în județul Sibiu — VIDEO

Dincolo de responsabilitățile care rămân pe umerii unui singur părinte, cele două femei descriu o durere pe care puțini oameni o văd: cea a copiilor care continuă să își aștepte tatăl și a mamelor care trebuie să le aline suferința, deși ele însele încearcă să facă față pierderii.

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„Se roagă ca Dumnezeu să facă o scară din cer până pe pământ”

Nicoleta locuiește în Vurpăr, județul Sibiu. Si-a pierdut soțul și a rămas să își crească singură cei 4 copii. Doi dintre ei aveau 11 și 13 ani când au rămas fără tată. La vârste la care aveau nevoie de sfaturile și sprijinul lui, băieții s-au închis în ei și au ales să nu vorbească despre durerea prin care treceau.

Dar suferința nu a dispărut. A rămas în gesturi, în întrebări și în dorința imposibilă ca tatăl să se întoarcă într-o zi acasă.

„Unul avea 11 ani, iar celălalt 13 ani. Sunt vârste la care ai atât de multă nevoie de tatăl tău, de îndrumarea lui, de prezența lui, de sfaturile și sprijinul lui. Ei au preferat să se retragă, să nu vorbească și să trăiască doliul în tăcere. Și astăzi plânge lângă mine pentru că nu poate înțelege de ce tatăl ei nu se mai întoarce. Uneori se roagă ca Dumnezeu să facă o scară din cer până pe pământ, pentru ca tatăl ei să poată coborî și să se întoarcă acasă”, povestește Nicoleta.

Pentru femeie, pierderea soțului a însemnat și o luptă cu propria suferință, în timp ce copiii aveau nevoie de ea. Au fost luni în care lacrimile nu se mai opreau, iar cei mici au început să se îngrijoreze pentru mama lor.

Nicoleta își amintește că durerea devenise atât de apăsătoare încât copiii ajunseseră să se roage seara ca ea să nu mai plângă. În loc să poată fi doar cei consolați, încercau și ei să își aline mama.

„Copiii mei încă se roagă seara ca eu să nu mai plâng. M-au văzut luni întregi plângând aproape încontinuu, pentru că, pur și simplu, nu am reușit să-mi gestionez altfel durerea. Ei aveau nevoie de o mamă care să-i țină în brațe, dar, în același timp, și eu aveam nevoie să fiu ținută în brațe.”

Un copil și-a desenat familia fără tată. La școală i s-a spus că desenul este greșit

Ana Georgescu locuiește în Tilișca. A rămas văduvă în 2020, când soțul ei a murit în urma unei leucemii acute. Totul s-a petrecut foarte repede. Nu știau că bărbatul era bolnav, iar vestea pierderii lui a venit ca un șoc.

Băiețelul lor avea doar trei ani. Ana a rămas singură cu creșterea copilului, cu treburile gospodăriei și cu toate deciziile pe care înainte le lua împreună cu soțul ei. În timp ce încerca să își revină după tragedie, trebuia să aibă grijă de un copil care continua să aibă nevoie de atenție, afecțiune și siguranță.

Anii au trecut, iar băiatul a ajuns la școală. Acolo, o activitate care pentru ceilalți copii părea obișnuită s-a transformat într-un episod dureros.

Elevii au fost rugați să își deseneze familia. Băiatul a desenat-o pe mama sa, pe el și un porumbel. Tatăl nu apărea, pentru că murise. Desenul i-a fost însă considerat greșit tocmai din acest motiv.

„Eu am trăit-o cu desenul familiei. A fost rugat să facă un desen al familiei și i s-a spus că este desenul greșit, pentru că nu apare tatăl. În desen apărea mama, copilul și un porumbel, dar nu tatăl. Și atunci desenul a fost considerat greșit. Să gestionezi, să însoțești emoțional un copil în situația asta este cu atât mai greu cu cât tu însăți ești afectată de ceea ce s-a întâmplat. Mi s-a rupt inima în mine să trebuiască să vorbesc lucrurile astea cu copilul meu, în timp ce inima lui era ruptă în el”, mărturisește Ana.

Femeia spune că nu a fost singura situație dificilă din mediul școlar. Unele glume ale colegilor și cuvintele nepotrivite ale adulților au provocat suferință unui copil care crescuse fără tată.

Deși a avut norocul unei învățătoare blânde și înțelegătoare, Ana consideră că profesorii au nevoie de mai multă pregătire pentru a ști cum să se raporteze la elevii care au pierdut un părinte.

„Am rămas fără jumătate de dialog”

Pentru Ana, una dintre cele mai mari dificultăți nu a fost doar volumul responsabilităților, ci faptul că nu mai avea cu cine să discute deciziile legate de copil.

De la problemele de sănătate și educație până la lucrurile obișnuite ale fiecărei zile, toate hotărârile trebuiau luate de ea. În același timp, încerca să își gestioneze doliul și să fie prezentă emoțional pentru băiețel.

„Asta a fost una din lucrurile, din problemele cele mai dificil de gestionat. Să rămân singură cu tot ce era de făcut, singură cu copilul și mai ales singură în parenting. Un spațiu în care nu am mai avut feedback. Nimeni nu ia decizii pentru copil, cum iau părinții lui când a rămas fără tată. Eu am rămas fără jumătate de dialog. Nu mai avea cine să îmi dea feedback, nu mai avea cine să își spună și el părerea. Nu mai aveam cu cine să negociez, nu mai aveam cu cine să analizez ce e mai bine pentru copilul nostru.”

Pe lângă suferința pierderii, femeia s-a confruntat cu numeroase obligații administrative despre care nu știa nimic. A trebuit să rezolve probleme legate de contracte, documente și alte formalități, fără să existe un ghid care să îi explice ce avea de făcut.

Ajutorul venit din partea persoanelor din asociație a fost esențial. Ana spune că, fără îndrumarea lor, i-ar fi fost mult mai greu să se descurce.

Astăzi are un loc de muncă stabil și colegi care o sprijină, însă este conștientă că mulți părinți văduvi nu au parte de aceeași înțelegere.

„Sprijinul nu ar trebui să se oprească odată cu înmormântarea”

Cele două mame nu vor ca poveștile lor să fie privite doar ca niște tragedii care stârnesc milă. Ele își doresc ca experiențele prin care au trecut să ajute și alte familii rămase fără un părinte.

Nicoleta atrage atenția că, după un deces, familia primește de obicei sprijin din partea apropiaților în primele zile. Apoi vizitele și telefoanele se răresc, iar părintele rămas singur trebuie să învețe să se descurce într-o realitate complet schimbată.

„Dar, după ce trec acele zile, te trezești dintr-odată singur, în fața unei realități pe care trebuie să înveți să o trăiești. De aceea, cred că sprijinul nu ar trebui să se oprească odată cu înmormântarea. Cred că este nevoie să construim un sistem real de susținere a persoanelor îndoliate. Un sistem care să înceapă cu educația, să continue cu formarea specialiștilor și să ofere sprijin concret familiilor”, spune Nicoleta.

Femeia consideră că familiile văduve ar trebui să aibă acces la consiliere psihologică, iar copiii să poată merge la specialiști care înțeleg particularitățile doliului. La fel de importante sunt grupurile de sprijin, unde părinții care trec prin experiențe asemănătoare se pot întâlni și își pot împărtăși problemele.

Nu cer bani, ci sprijin pentru familiile care trec prin aceeași dramă

Mărturiile celor două femei vin în sprijinul demersului Asociației Fabrica de Zâmbete LavLife, care reunește peste 400 de părinți văduvi și încearcă să obțină schimbări care să ajute cât mai multe familii.

Mesajul nu este unul de solicitare a unor donații pentru cele două mame. Scopul este dezvoltarea unor servicii de sprijin emoțional, informarea familiilor despre drepturile lor și modificarea legislației acolo unde părinții văduvi rămân fără soluții.

Asociația cere inclusiv un mecanism prin care copiii să poată fi îngrijiți temporar acasă atunci când singurul părinte rămas în viață trebuie să se interneze. Totodată, organizația susține necesitatea consilierii psihologice și a unei mai bune pregătiri a cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii care au trecut prin pierderea unui părinte.

Demersul este susținut și de Oana Danci, cadru didactic universitar din Sibiu, care își crește singură copilul după moartea soțului. Sibianca a vorbit anterior pentru Ora de Sibiu despre dificultățile familiilor monoparentale apărute în urma unui deces și despre nevoia unui sprijin real atunci când apar situații de urgență.

Nicoleta își dorește ca, în viitor, copiii care își pierd un părinte să nu mai fie nevoiți să treacă singuri prin durere, iar oamenii din jur să înțeleagă că sprijinul nu înseamnă doar compasiune de moment.

„Dacă ar fi să transmit un singur mesaj în urma experienței noastre, acesta ar fi că un copil care și-a pierdut părintele nu are nevoie să fie înconjurat de milă, ci de iubire, răbdare, înțelegere și oameni care să nu dispară din viața lui după ce trece momentul înmormântării. Și poate că acesta este cel mai important lucru pe care l-am învățat: nu putem schimba povestea pierderii, dar putem avea grijă ca ea să nu fie singura poveste din viața acestor copii.”

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