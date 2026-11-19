Pe scurt: Pictura de doar 22 pe 17 centimetri revine în capitala britanică după 120 de ani. Este singurul tablou de Jan van Eyck aflat într-o colecție din România.

„Omul cu tichie albastră”, tabloul din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, a fost prezentat la vernisajul expoziției „Van Eyck: The Portraits”, la National Gallery din Londra. Reprezentanții muzeului sibian au anunțat participarea pe Facebook, potrivit AGERPRES.

Pictura revine în capitala britanică după 120 de ani, prima sa expunere acolo având loc în 1906.

Expoziția se deschide publicului sâmbătă, 21 noiembrie 2026, și poate fi vizitată până la 11 aprilie 2027. National Gallery reunește pentru prima dată toate cele zece portrete păstrate ale lui Jan van Eyck: nouă picturi și un desen. Împreună, acestea reprezintă aproximativ jumătate dintre lucrările cunoscute ale artistului care s-au păstrat.

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„Muzeul Național Brukenthal face parte dintr-un grup restrâns de instituții muzeale internaționale care au privilegiul de a păstra în colecțiile lor o operă semnată de Jan van Eyck”, a declarat, la vernisaj, Raluca Maria Teodorescu, managerul muzeului sibian.

Managerul a subliniat rolul baronului Samuel von Brukenthal în formarea colecției și a spus că tabloul așază muzeul „pe harta marilor colecții de artă europeană”.

Expoziția arată cum Jan van Eyck a folosit pictura în ulei pentru a reda cu precizie trăsăturile celor portretizați. Printre lucrările expuse se numără portretele soției sale, Margareta, și al aurarului Jan de Leeuw, care ilustrează extinderea portretului european dincolo de cercurile aristocratice.

Datat în jurul anului 1430, „Omul cu tichie albastră” este singurul tablou de Jan van Eyck dintr-o colecție din România. Lucrarea a fost realizată în ulei pe un panou de stejar și măsoară 22 × 17 centimetri.

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