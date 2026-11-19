Avaria masivă care a lăsat în întuneric zeci de străzi din municipiul Sibiu, miercuri seară, a afectat peste 4.000 de consumatori și a fost provocată de o defecțiune în rețeaua de medie tensiune. Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România (DEER) au oferit joi explicații oficiale cu privire la incident, precizând că alimentarea a fost reluată etapizat, dar și că în această dimineață au mai existat probleme punctuale.

Zeci de străzi din Sibiu în beznă

Întreruperea alimentării cu energie electrică s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 22:17, afectând o mare parte din oraș, inclusiv zona centrală și mai multe cartiere. Printre arterele importante vizate de avarie s-au numărat Calea Dumbrăvii, Șoseaua Alba Iulia, Calea Poplăcii, precum și bulevardele Victoriei și General Vasile Milea.

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La momentul producerii incidentului, pe platforma operatorului nu era afișat un termen estimativ de remediere și nici numărul exact al consumatorilor rămași fără curent, situația fiind rezolvată în cursul nopții.

Electrica explică ce a provocat avaria

Într-un răspuns transmis joi, 19 noiembrie, reprezentanții Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Sibiu au clarificat amploarea și cauza avariei, arătând că durata maximă a întreruperii a fost de 2 ore și 21 de minute.

„În seara zilei de 18.11.2026, la ora 22:17, o avarie produsă în rețeaua electrică de medie tensiune a determinat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru un număr de 4.414 utilizatori din municipiul Sibiu. (…) Realimentarea utilizatorilor s-a realizat etapizat, începând cu ora 23:29, când a fost restabilită alimentarea pentru 2.048 de utilizatori și s-a încheiat la ora 00:38, odată cu reluarea alimentării cu energie electrică pentru toți utilizatori afectați”, au transmis reprezentanții DEER.

Operatorul a mai precizat că echipele operative au intervenit pentru izolarea segmentelor de rețea afectate și efectuarea manevrelor tehnice de siguranță.

Totodată, compania a semnalat că în dimineața zilei de joi au mai apărut și alte întreruperi punctuale în zone distincte din Sibiu. Acestea au fost cauzate de defectarea unor elemente de protecție, mai exact siguranțe, din rețeaua de joasă tensiune. Potrivit DEER, echipele de intervenție au remediat și aceste defecțiuni, iar în prezent alimentarea cu energie electrică este restabilită integral pentru toți consumatorii.

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