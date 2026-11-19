Pe scurt: Reparațiile protezelor și mai multe tratamente stomatologice sunt decontate integral, dar pentru unele intervenții CNAS acoperă doar 60% din tariful stabilit. Contează și cabinetul ales, nu doar statutul de asigurat.

Pensionarii asigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia de proteze dentare decontate integral de CNAS, precum și de mai multe tratamente stomatologice.

Accesul nu este condiționat de valoarea pensiei, ci de calitatea de asigurat și de alegerea unui cabinet care are contract cu casa de asigurări de sănătate, potrivit Libertatea.

Conform normelor metodologice CNAS prezentate de publicație, proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă are un tarif de 1.145 de lei și este decontată integral pentru adulții asigurați, o dată la patru ani. Reparațiile și căptușirile protezelor sunt, de asemenea, acoperite integral, în limitele prevăzute de norme.

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Proteza mobilă este decontată o dată la patru ani

Serviciul decontat vizează proteza mobilă, care poate fi scoasă pentru igienizare. Nu este vorba despre implanturi dentare sau despre lucrări fixe.

Cei 1.145 de lei pe arcadă nu reprezintă un ajutor financiar pe care pensionarul îl primește direct. Suma este valoarea serviciului pe care casa de asigurări o decontează cabinetului stomatologic aflat în contract.

Pentru persoanele care au deja proteze, sunt prevăzute alte două servicii decontate integral, în condițiile pachetului de bază:

Reparația protezei: tarif de 138 de lei, decontată de două ori pe an;

Căptușirea protezei: tarif de 202 lei, decontată de două ori pe an.

Decontarea protezei acrilice mobilizabile nu este rezervată pensionarilor cu venituri mici. Normele prevăd acest serviciu pentru adulții asigurați, fără condiționare de cuantumul pensiei. Astfel, un pensionar asigurat poate solicita proteza în aceleași condiții, indiferent dacă primește o pensie minimă sau una mai mare.

Unele tratamente sunt gratuite, iar altele sunt decontate în proporție de 60%

Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde și tratamente stomatologice decontate integral pentru adulții asigurați. Sunt incluse:

Consultația stomatologică, o dată la 12 luni;

Tratamentul cariei simple;

Pansamentul calmant și drenajul endodontic;

Tratamentul unor afecțiuni parodontale;

Detartrajul cu ultrasunete și periajul profesional, pentru ambele arcade, o dată pe an.

Nu toate intervențiile sunt însă acoperite integral. Extracția dinților permanenți cu anestezie are un tarif de 162 de lei, din care CNAS decontează 60% pentru adulții asigurați obișnuiți.

Același procent de decontare, de 60%, se aplică tratamentului afecțiunilor pulpare cu anestezie, pentru care tariful este de 269 de lei.

Procentul se calculează raportat la tariful stabilit de CNAS, nu neapărat la prețul pe care o clinică îl practică în regim privat.

Pentru a beneficia de serviciile decontate, pensionarii asigurați trebuie să se adreseze unui cabinet care are contract cu casa de asigurări de sănătate pentru medicină dentară. Tratamentele pot fi acordate atât în cabinete stomatologice de stat, cât și în cabinete private care au un astfel de contract.

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