Ai lei, dar nu găsești euro! Este situația cu care s-au confruntat joi mai mulți sibieni, nevoiți să treacă pe la trei sau chiar patru case de schimb valutar pentru a cumpăra moneda europeană. Unii aveau de achitat chirii, alții rate sau datorii și au descoperit că banii de care aveau nevoie sunt tot mai greu de găsit. La unele ghișee, euro s-au terminat încă de dimineață, iar una dintre casele de schimb, care funcționează în mod obișnuit, era închisă. Comercianții vorbesc despre o cerere tot mai mare, puțină valută disponibilă și clienți derutați de fluctuațiile cursului.

Dintr-o casă de schimb în alta, cu speranța că vor găsi euro

Pentru mai mulți sibieni, o operațiune care în mod normal durează câteva minute s-a transformat joi într-o adevărată aventură. Au pornit să cumpere câteva sute de euro, dar au descoperit că nu este suficient să ai banii în buzunar. Trebuie să găsești și o casă de schimb care să aibă valută disponibilă.

Un sibian care avea nevoie de 350 de euro pentru a-și achita chiria a încercat fără succes la trei ghișee. După mai multe drumuri prin oraș, a fost nevoit să amâne plata în speranța că a doua zi va avea mai mult noroc.

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„Am nevoie de 350 de euro pentru chirie. Am fost la trei case de schimb și n-am găsit. Mai încerc și mâine”, a povestit bărbatul.

Nu este singurul care a trecut printr-o asemenea experiență. O femeie care avea de returnat o datorie a reușit să cumpere euro abia după ce a ajuns la a patra casă de schimb.

„Voiam să cumpăr euro pentru o datorie. Abia la a patra casă de schimb am găsit”, a spus aceasta.

Nici cei care au rate de achitat nu au fost scutiți de probleme. Un alt sibian a plecat în căutarea unui ghișeu unde să poată transforma leii în euro, după ce prima încercare a eșuat.

„Îmi trebuie euro pentru rată. Am venit să schimb lei și acum mai încerc și în altă parte”, a explicat bărbatul.

Pe strada Bălcescu, euro au lipsit încă de dimineață. O altă casă de schimb era închisă

Problemele au fost confirmate și de cei care lucrează în domeniu. Proprietarul unei case de schimb valutar de pe strada Nicolae Bălcescu din centrul Sibiului spune că ziua a început fără euro disponibili pentru clienți. Ulterior, a reușit să asigure o cantitate redusă, insuficientă însă pentru o cerere mai mare.

„De dimineață n-am avut euro în casele de schimb. Acum avem, dar puțini”, a declarat proprietarul.

Situația a fost cu atât mai neobișnuită cu cât una dintre casele de schimb valutar care funcționează în mod obișnuit era joi închisă. Pentru clienții aflați deja în căutarea euro, asta a însemnat încă o variantă în minus.

Nesiguranța se simte și la ghișeele unde valuta este disponibilă. Pe strada Tribunei, o casieră spune că oamenii sunt tot mai derutați de schimbările cursului valutar. Unii nu știu dacă să cumpere imediat sau să mai aștepte, în speranța că vor obține un preț mai bun.

„Lumea nu mai știe ce să facă. Odată scade, odată crește”, a spus casiera unei case de schimb de pe strada Tribunei.

Minivacanța de 1 Decembrie ar putea explica cererea mare

Una dintre explicațiile avansate de administratorii caselor de schimb este apropierea minivacanței de 1 Decembrie. Sibienii care intenționează să plece în străinătate își pregătesc din timp bugetul de călătorie, iar acest lucru ar putea contribui la creșterea cererii.

Potrivit unui administrator, atunci când mai mulți clienți vor să cumpere euro în aceeași perioadă, rezervele de numerar ale caselor de schimb se pot epuiza rapid.

„Eu cred că are legătură cu minivacanța de 1 Decembrie. Cei care pleacă în străinătate își cumpără euro din timp. Când vin mai mulți clienți să cumpere într-o singură zi, valuta de la ghișeu se termină mai repede”, a explicat acesta.

Totuși, nu toți cei care lucrează în domeniu sunt convinși că apropierea sărbătorilor este principala cauză. Unii susțin că problemele sunt mai vechi și reflectă o situație economică tot mai dificilă.

„E criză de valută”. Investițiile blocate și lipsa turiștilor, printre explicații

Un alt administrator al unei case de schimb valutar din Sibiu vorbește despre un dezechilibru între numărul celor care cumpără euro și al celor care vin să vândă. Potrivit acestuia, cererea crește mai ales în perioadele în care oamenii își primesc salariile și trebuie să achite rate, chirii sau alte obligații în moneda europeană.

În schimb, numărul celor care aduc valută la casele de schimb ar fi tot mai mic. Administratorul consideră că lipsa investițiilor și reducerea activității turistice contribuie la această situație.

„Da, e criză de valută. În primul rând, nu sunt investiții. Nu schimbă nimeni decât la minimum, dacă are nevoie. Turiști nu mai sunt. Ăsta e unul dintre motive. Criza vine în perioada când se iau salariile. Toți vor euro pentru rate la bancă, chirii și pentru diferite plăți în euro”, susține administratorul.

Acesta afirmă că lipsa valutei se reflectă și în prețul pe care trebuie să îl plătească sibienii. Atunci când cererea crește, iar euro disponibili sunt puțini, unele case de schimb ajung să vândă moneda europeană la un curs mai mare.

„Prețurile au crescut puțin pe piață în perioada asta, din cauza cererii mari, și ofertă nu e. Și investițiile sunt blocate”, a mai explicat administratorul.

Pentru sibienii care au de achitat chirii sau rate, explicațiile contează însă mai puțin decât găsirea banilor. Iar joi, pentru unii dintre ei, cumpărarea a câteva sute de euro a însemnat mai multe drumuri prin oraș, nervi și plăți amânate.

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