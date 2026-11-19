Pe scurt: Fumatul clasic, țigările electronice și riscul dependențelor au fost temele campaniei desfășurate în trei școli sibiene, în cadrul „Zilelor Sănătății Plămânilor”.

Peste 1.500 de elevi din Sibiu au primit peste 400 de kilograme de mere și materiale informative despre protejarea sănătății plămânilor, într-o campanie organizată cu ocazia Zilei Naționale fără Tutun, joi, 19 noiembrie 2026, potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Acțiunea s-a desfășurat la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” și Școala Gimnazială „Regina Maria”. Materialele distribuite au urmărit să îi informeze pe elevi despre riscurile fumatului clasic și electronic, dar și despre alte comportamente care pot conduce la dependențe, și să îi încurajeze să adopte obiceiuri sănătoase.

Inițiativa a făcut parte din programul „Zilele Sănătății Plămânilor”, organizat de spital în perioada marți, 17 noiembrie – joi, 19 noiembrie 2026, cu activități de informare, educație pentru sănătate și prevenire a bolilor respiratorii.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre programul Zilelor Sănătății Plămânilor, care a inclus spirometrii, ateliere de respirație, acțiuni în școli și două conferințe.

Managerul spitalului explică de ce prevenția trebuie să înceapă în școală

Reprezentanții spitalului consideră că prevenția trebuie să înceapă de la vârste fragede, iar școala este unul dintre mediile în care copiii și adolescenții pot învăța să facă alegeri responsabile pentru propria sănătate.

„Ne dorim ca această campanie să fie mai mult decât o acțiune simbolică de oferire a unor mere. Este un mod prin care vrem să ajungem mai aproape de copii și adolescenți, să le transmitem mesaje simple, dar esențiale despre sănătate și să îi încurajăm să aleagă obiceiuri care le fac bine. Adolescența este o perioadă în care se formează comportamente care pot influența întreaga viață, iar tentația de a experimenta fumatul, țigările electronice sau alte obiceiuri nocive poate deveni începutul unui drum către dependență. Credem că informarea, dialogul și educația pentru sănătate sunt instrumente esențiale prin care îi putem ajuta pe tineri să înțeleagă riscurile și să nu cadă în capcana dependențelor. Ca spital de specialitate, avem nu doar responsabilitatea de a trata bolile, ci și pe aceea de a contribui activ la prevenirea lor. Ne dorim tineri sănătoși, informați și conștienți că sănătatea este o investiție în propriul viitor”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Merele au fost oferite cu sprijinul sponsorilor Livada Rodiana, Horticola International, Carrefour și Livada de la Miercurea Sibiului – Happy Arts&Crafts România, care, potrivit spitalului, au donat împreună 400 de kilograme de mere.

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