Fetele de la Interstar Sibiu vor juca derby-ul pentru promovarea în Liga 2 cu Sepsi Sf. Gheorghe duminică, de la ora 12.00, pe Stadionul Municipal.

Echipa de fotbal feminin Interstar Sibiu va juca în premieră pe Municipal duminică (ora 12.00), unde este programat derby-ul Ligii 3, cu Sepsi Sf. Gheorghe.

După 9 etape, sibiencele sunt lidere în serie, având 5 lungimi peste Sepsi, iar o victorie în meciul direct de pe ”Municipal” le-ar face favorite certe la promovare. Doar prima clasată în serie promovează la final în eșalonul secund, iar bătălia se dă între cele două adversare de duminică, de la Sibiu.

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Căpitanul fetelor de la Interstar, Maria Budică spune că unitatea grupului constituie forța echipei în acest sezon. ”Meciul de duminică are o însemnătate aparte pentru noi. Nu doar pentru că vom juca pentru prima dată pe Stadionul Municipal, ci și pentru că întâlnim un adversar puternic, ocupanta locului 2, într-un duel direct între primele două echipe ale grupei. Știm că ne așteaptă un meci dificil, dar cred că adevărata noastră forță stă în unitatea acestui grup. Dincolo de rezultate și de poziția din clasament, suntem o echipă care a învățat să lupte împreună, să se susțină la bine și la greu și să nu renunțe una la cealaltă. Pe teren avem nevoie de încredere, comunicare și solidaritate, pentru că doar împreună putem trece peste momentele dificile. Totodată, ne dorim ca suporterii să fie alături de noi. Susținerea lor contează enorm, iar energia tribunelor ne poate da acel plus de motivație în momentele grele. Îi așteptăm să ne fie alături, să ne încurajeze și să simtă că fac parte din această echipă. Suntem pe primul loc, dar știm că locul se păstrează prin muncă, sacrificiu și unitate. Duminică nu intrăm pe teren doar ca să câștigăm un meci, ci ca să luptăm împreună pentru ceea ce am construit până acum” a spus Maria Budică, care are experiența meciurilor de prim eșalon.

Ana Moga: ”Vom demonstra că merităm primul loc”

Junioara Ana Moga va juca în premieră pe arena de cinci stele din Parcul sub Arini, unde venea anii trecuți în tribună să susțină pe FC Hermannstadt. Acum, ea va fi pe gazon, unde speră ca echipa sa să mai facă un pas spre Liga 2. ”Faptul că am ajuns să pot juca un meci pe stadionul Municipal este un vis devenit realitate. Îmi amintesc primul meci care a fost jucat pe stadion, eram în tribună și eram foarte încântată să-i văd pe jucătorii mari ai Sibiului și mi-am spus că într-o bună zi îmi doresc să ajung și eu sa joc acolo. Nu știam că acest lucru chiar se va întâmpla 4 ani mai târziu. Meciul cu Sepsi este foarte important pentru noi, prin acest meci vom demonstra că merităm să fim pe primul loc și vom arăta cât de mult am muncit în acești ani. Îmi doresc foarte mult să promovăm și am încredere în echipa mea că vom realiza acest lucru” a punctat Ana Moga.

Denisa Chirilă: ”Ne dorim promovarea”

Golgheterul echipei sibiene, Denisa Chirilă este pregătită să marcheze și duminică. ”Este o bucurie și o emoție în același timp, nu ai ocazia în fiecare zi să joci pe Municipal, mai ales în fața propriilor suporteri. Cred că este un moment frumos pentru noi și ne dorim să ne bucurăm de el, dar și să facem un meci cât mai bun. Este un meci important, știm că nu va fi ușor, dar nici noi nu intrăm pe teren doar ca să jucăm. Ne dorim victoria, am încredere în echipa noastră și cred că putem face un meci frumos. Ne dorim promovarea, cred că fiecare dintre noi își dorește să ajungă cât mai sus. Avem un grup frumos, muncim și ne dorim să demonstrăm că putem. Dar momentan luăm fiecare meci în parte și încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Îi așteptăm pe suporteri în număr cât mai mare la stadion. Avem nevoie de susținerea lor și ne-ar bucura să vedem cât mai multă lume în tribune. Noi promitem că vom da totul pe teren!” ne-a declarta atacantul Interstarului.

Seria feminină de Liga 3 se desfășoară în sistem dublu tur-retur. Doar prima clasată la final obține promovarea.

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