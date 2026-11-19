Registrul Auto Român anunță că o parte dintre serviciile destinate publicului vor fi indisponibile în weekendul 21–22 noiembrie 2026, din cauza unor lucrări ample de mentenanță a infrastructurii IT.
Întreruperea va începe sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 14:00, și va continua pe parcursul zilei de duminică, 22 noiembrie.
În acest interval nu vor putea fi făcute programări pentru activitățile RAR și nu vor fi disponibile nici interogările bazelor de date sau alte servicii online destinate publicului.
Reprezentanții Registrului Auto Român le recomandă celor care au nevoie de programări să le efectueze înainte de începerea lucrărilor de mentenanță.
RAR și-a cerut scuze pentru eventualele inconveniente și a precizat că măsura este necesară pentru efectuarea intervențiilor asupra infrastructurii informatice.
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