Pe scurt: A ierta nu înseamnă să permiți repetarea răului, le-a spus Constantin Necula participanților la conferința din Sibiu. Medicii invitați au vorbit despre prevenție și legătura dintre starea emoțională și sănătate.

Sute de sibieni de toate vârstele au umplut sala mare a Hotelului Mercure Arsenal din Sibiu marți, 17 noiembrie 2026, la conferința „Iertarea ca medicament”, susținută de părintele conf. univ. dr. Constantin Necula.

Printre participanți s-au aflat tineri, medici, profesori și familii, potrivit informațiilor transmise de Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS).

OTS a organizat întâlnirea alături de Mitropolia Ardealului, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și Consiliul Județean Sibiu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Conferința a făcut parte din programul Zilelor Șaguniene, marcate în 2026 de proclamarea canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, și al Zilelor Sănătății Plămânilor.

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Ora de Sibiu a anunțat, în noiembrie 2026, conferința despre puterea iertării, programată la Hotel Mercure Arsenal, cu participare gratuită, în limita locurilor disponibile.

Medicii au vorbit despre prevenție și legătura dintre sănătate și starea emoțională

Perspectiva medicală a fost prezentată de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Managerul Cristian Roman a subliniat importanța acțiunilor de prevenție desfășurate în comunitate și a comunicării cu cetățenii.

„Pentru noi, cei care lucrăm în spitale, este foarte important să comunicăm, să transmitem acest mesaj cetățenilor: că e mult mai ușor să previi decât să tratezi!”, a declarat Cristian Roman, managerul spitalului.

Dr. Lavinia Danciu, director medical și medic pneumolog, a vorbit despre legătura dintre sănătatea fizică și starea emoțională: „Omul este un întreg; avem nevoie de sănătate fizică, dar și de sănătate spirituală. Când suntem împăcați cu noi și liniștiți, imunitatea noastră este mult mai bună.”

Constantin Necula a explicat de ce iertarea nu înseamnă acceptarea repetării răului

Părintele Constantin Necula a descris iertarea ca pe un proces interior, făcând distincția dintre a ierta și a accepta orice comportament din partea celorlalți.

„Iertarea nu este doar o virtute creștină, ci un drum spre vindecare sufletească, spre eliberare, spre redobândirea păcii proprii. Nu este «pică, pară mălăiață, în gura lui Nătăfleață»! Ci este un progres interior, un mod de a fi. Dacă Îl trăiești pe Dumnezeu, nu poți să fii decât iertător. N-am spus blând, ci iertător! Pentru că în ultima vreme lumea confundă iertarea și bunătatea cu sistemul de «tolomac la comandă».”, a spus părintele Constantin Necula.

El a vorbit și despre iertare și păstrarea distanței față de cei care provoacă suferință:

„Resentimentul este o închisoare în care ușa se deschide din interior, să știți, clanța e la noi. De data asta noi trebuie să avem tăria de a ieși afară. Iertarea nu exclude distanța! Este uneori cel mai matur gest: să ierți, dar să nu mai permiți repetarea răului. Punct și ajunge!”

La încheierea serii, părintele Constantin Necula i-a îndemnat pe participanți să acorde mai mult timp Evangheliei și să dăruiască iertare în perioada postului:

„Ca om al Bisericii, al Evangheliei, sper și al lui Hristos, vă rog frumos: deschideți Evanghelia mai mult decât televizorul, priviți către icoană mai mult decât către chipurile pline de ură și de răutate și învățați că a ierta înseamnă a construi, a dărui, a limpezi și a intra în Împărăția lui Dumnezeu. (…) Vă rog mult: în postul acesta, încercați să dăruiți la modul real iertare! O să vedeți ce bucuroși veți fi! Iar Pruncul din Betleem, înainte de a avea nevoie de scutece și altele, sigur are nevoie de inima noastră. Peștera Betleemului este vârful inimii noastre!”

Foto: Costin Chesnoiu & Carmen Afilipoie

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