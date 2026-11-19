Tinerii nu mai petrec până la cinci sau șase dimineața, consumă mai puțin alcool și sunt tot mai atrași de evenimentele organizate în timpul zilei. Schimbările se simt deja în cluburi și la marile petreceri, iar cei care lucrează în industria divertismentului trebuie să găsească noi modalități de a atrage publicul și de a-și susține afacerile. Despre toate acestea s-a discutat joi, la Sibiu, în cadrul unei dezbateri la care au participat oameni cunoscuți din industria cluburilor, festivalurilor și muzicii electronice.

Dezbaterea „The Business of Nightlife & Festival Culture” a avut loc joi, 19 noiembrie, la Cinema Arta din Sibiu, în cadrul BDA CONNECT 2026, eveniment organizat ca parte a Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition.

La discuții au participat Tinu Vidaicu, fost proprietar al clubului Epic din Timișoara și membru al Dirty Nano, unul dintre cele mai cunoscute duo-uri de DJ din România, Raluca Constantinescu, reprezentantă a Nostalgia și manager al DJ-ului Mahony, Alex Olteanu, de la Young Festival din Bacău. Cătălin Frățilă, de la RIVO din Oradea și John Trend, DJ.

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Dincolo de discuțiile despre construirea unor branduri de succes, invitații au abordat una dintre provocările actuale ale industriei: schimbarea obiceiurilor de consum ale publicului, în special ale generației tinere.

Participanții la dezbaterea despre industria evenimentelor, la BDA CONNECT Sibiu

Tinerii nu mai stau în cluburi până dimineața

Raluca Constantinescu a vorbit despre diferențele dintre generațiile care frecventează cluburile și evenimentele muzicale. Potrivit acesteia, tinerii de astăzi nu mai au aceleași obiceiuri ca publicul care ieșea în cluburi în urmă cu zece sau cincisprezece ani.

„Mie mi se pare că s-a schimbat consumatorul. În primul rând, petrecerile de noapte nu mai funcționează cum funcționau. Adică mi se pare că oamenii nu mai stau până la cinci-șase dimineața. Pleacă destul de devreme acasă”, a explicat Raluca Constantinescu.

Schimbarea este vizibilă inclusiv în comportamentul celor care ies din club pentru a mânca. Dacă în trecut mulți petrecăreți reveneau după o pauză, acum tinerii preferă să își încheie seara.

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„Noi, fiind și HoReCa la bază, facem așa un mix în a observa obiceiul de consum al omului, de la alcool la mâncare și de la mâncare înapoi la alcool. Și observăm că de multe ori pleacă din club, se duce să mănânce ceva. Dacă noi eram generația care ne întorceam, ei nu se mai întorc”, a povestit aceasta.

În opinia sa, fenomenul nu trebuie privit ca un lucru negativ, ci ca o schimbare firească, la care industria trebuie să se adapteze.

Alcoolul nu mai este la fel de căutat. Crește interesul pentru băuturile fără alcool

O altă schimbare observată în cluburi privește consumul de alcool. Raluca Constantinescu a explicat că tinerii sunt mai preocupați de sănătate și de stilul de viață, iar acest lucru se reflectă inclusiv în alegerile făcute la bar.

„Ce am observat la ei este că ei sunt pe zona asta de very healthy. Consumul de alcool a scăzut destul de mult, undeva la 20-30%. Nu știu cum e și la voi, băieți, dar chiar asta este piața acum. Și am observat că a crescut non-alcoolicul”, a spus aceasta.

Procentul de 20-30% a fost prezentat ca o observație din activitatea sa, nu ca o statistică oficială privind întreaga piață.

Diferențele dintre generații se văd și la mesele rezervate în cadrul evenimentelor. Raluca Constantinescu a povestit că, la Nostalgia, a urmărit inclusiv cine cumpără sticle de alcool la masă. În timp ce participanții din generația millennials continuă să aibă acest obicei, cei mai tineri nu mai sunt la fel de interesați de un astfel de consum.

Pentru organizatori, schimbarea ridică o întrebare importantă: cum pot rămâne profitabile cluburile și petrecerile atunci când publicul cumpără mai puțin alcool?

Tinu Vidaicu, de la Dirty Nano: „Întrebarea tuturor este cum încasează?”

Tinu Vidaicu, fost proprietar al clubului Epic din Timișoara și membru al duo-ului Dirty Nano, a adus în discuție tocmai problema veniturilor.

El a explicat că petrecerile organizate în timpul zilei sunt atractive, dar modelul economic al multor cluburi continuă să depindă de vânzarea băuturilor.

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„Și mie îmi plac foarte mult petrecerile de zi. Dar întrebarea tuturor este: cum încasează? Că singura monedă de schimb este alcoolul”, a spus Tinu Vidaicu.

Discuția a continuat cu ideea că organizatorii trebuie să găsească alte produse și servicii care să îi determine pe participanți să cheltuiască bani la evenimente. În loc să se bazeze aproape exclusiv pe consumul de alcool, cluburile ar putea experimenta cu noi concepte și experiențe adaptate preferințelor publicului.

Au fost aduse în discuție, de exemplu, evenimentele care combină sportul cu muzica și socializarea, dar și interesul tinerilor pentru produse precum matcha, care nu făceau parte din oferta tradițională a cluburilor.

Un exemplu menționat a fost Ciucaș X3, eveniment dedicat alergării, care atrage și persoane ce nu participă la competiții, dar vin să îi însoțească pe sportivi. Ideea discutată a fost că un eveniment poate deveni atractiv și pentru publicul interesat de experiența din jurul activității principale, nu doar de activitatea în sine.

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Petrecerile de zi câștigă teren

O parte importantă a dezbaterii a fost dedicată petrecerilor organizate în timpul zilei, un concept tot mai prezent și în România.

Raluca Constantinescu a arătat că aceste evenimente sunt bine primite de public și pot atrage mai mulți participanți decât petrecerile care se prelungesc până a doua zi dimineața.

Ea a vorbit despre tendința daytime party, care s-a dezvoltat în străinătate și începe să influențeze tot mai mult și piața românească.

Pentru participanți, avantajul este că se pot distra fără să își petreacă întreaga noapte în club. Pentru organizatori însă, apare provocarea de a construi un model de afaceri care să nu depindă atât de mult de consumul de alcool.

Una dintre soluțiile discutate este diversificarea tipurilor de petreceri, în funcție de publicul căruia i se adresează.

„Va trebui să facem petreceri targetate pentru clienți. Va trebui să facem pentru familii și copii. Va trebui să facem pentru millennials”, a spus Raluca Constantinescu.

Astfel, în locul unui singur tip de petrecere, adresat unui public cât mai larg, organizatorii ar putea dezvolta evenimente cu identități diferite, adaptate fiecărei generații.

De ce merg tinerii la petreceri: „Am venit din FOMO”

Raluca Constantinescu a relatat și o experiență de la Nostalgia, unde a discutat direct cu participanți foarte tineri pentru a afla ce îi atrage la evenimente.

Un tânăr de 20 de ani i-a spus că a venit la petrecere din „FOMO”, termen provenit din expresia engleză fear of missing out, adică teama de a rata o experiență la care participă și ceilalți.

Când l-a întrebat dacă îi place petrecerea, răspunsul a surprins-o.

„Îmi place, dar mă cam plictisesc”, i-a spus tânărul, explicând că muzica i se pare aceeași.

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Raluca Constantinescu a povestit că a încercat să afle ce evenimente preferă în mod obișnuit tinerii și ce îi determină să revină la o petrecere. Experiența a determinat-o să reflecteze asupra diferenței dintre notorietatea unui brand și ceea ce caută efectiv noua generație.

Simplul fapt că un eveniment este cunoscut și atrage mult public nu înseamnă neapărat că fiecare categorie de participanți se identifică în aceeași măsură cu muzica și atmosfera propuse.

Festivalurile depind și de sprijinul brandurilor

În cadrul dezbaterii s-a discutat și despre rolul sponsorilor în finanțarea evenimentelor.

Raluca Constantinescu a subliniat că brandurile comerciale contribuie semnificativ la susținerea financiară a festivalurilor din România, în condițiile în care veniturile din bilete nu sunt întotdeauna suficiente pentru acoperirea cheltuielilor.

Ea a făcut referire la diferențele dintre prețurile biletelor practicate în România și cele de la festivalurile din străinătate, explicând că parteneriatele cu brandurile au devenit importante pentru organizatori.

În acest context, adaptarea la noile generații nu înseamnă doar schimbarea muzicii sau a programului petrecerilor, ci și regândirea modului în care sunt finanțate evenimentele.

Oameni din cluburi, festivaluri și muzica electronică, reuniți la Sibiu

Dezbaterea „The Business of Nightlife & Festival Culture” a avut loc joi, între orele 14:00 și 14:45, la Cinema Arta din Sibiu.

La discuții au participat reprezentanți ai unor proiecte diferite din industria divertismentului: Tinu Vidaicu, de la Dirty Nano și fost proprietar al clubului Epic din Timișoara, Raluca Constantinescu, de la Nostalgia și manager al DJ-ului Mahony, Alex Olteanu, de la Young Festival din Bacău, Cătălin Frățilă, de la RIVO din Oradea, și DJ-ul John Trend.

Întâlnirea a făcut parte din BDA CONNECT 2026, organizat în cadrul Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition, eveniment cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

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