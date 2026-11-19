Pe scurt: Pe Egalității se închid succesiv trei tronsoane, iar pe Calea Turnișorului mașinile sunt dirijate inclusiv prin parcare. Termenele lucrărilor depind de vreme.

Pe șase străzi din Sibiu vor fi instituite restricții de trafic din cauza lucrărilor de reparare a carosabilului și a intervențiilor la rețelele de apă, măsurile fiind avizate de Comisia pentru sistematizarea circulației.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, lucrările presupun închideri totale, circulație alternativă sau devieri, în funcție de stradă.

Pe Cibinului, Egalității și Verzăriei sunt prevăzute închideri de circulație

Pe strada Cibinului, în intervalul miercuri, 18 noiembrie – vineri, 20 noiembrie 2026, se așterne stratul de uzură și se realizează marcajele rutiere, în funcție de vreme. Circulația este închisă complet pe timpul zilei.

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Celelalte intervenții anunțate sunt realizate de SC Apă Canal SA. Pe strada Egalității, până la finalul lunii noiembrie, se refac trotuarele și carosabilul. Traficul este închis total, pe tronsoane scurte: Lupeni–Băicoi, Băicoi–Ana Ipătescu și Ana Ipătescu–Calea Gușteriței.

Pe strada Verzăriei se reface carosabilul, tot până la finalul lunii noiembrie. Traficul este închis ziua, iar locuitorii au acces la proprietăți seara și noaptea.

Ora de Sibiu a relatat și în noiembrie 2026 despre restricțiile de trafic pe cele șase străzi și durata lucrărilor.

Lucrările la rețeaua de apă aduc trafic alternativ și devieri

Pe strada Oțelarilor, la intersecția cu H. Coandă, lângă stadionul Compa, este programată cuplarea noii conducte de apă. Intervenția durează câteva zile în intervalul 18–30 noiembrie 2026, iar circulația se desfășoară alternativ, cu piloți de trafic.

Pe strada H. Coandă, în același interval, sunt prevăzute traversări cu conducta de apă, realizate pe rând în trei locuri: zona magazinului Iony, sensul giratoriu de la intrarea pe A1 și zona clădirii Concefa SA. Și aici se circulă alternativ, cu piloți de trafic.

Pe Calea Turnișorului, până la 5 decembrie 2026, se modernizează rețeaua de apă pe o lungime de 80 de metri, între scuarul de lângă sensul giratoriu cu șoseaua Alba Iulia și Aleea Pajiștei. În săptămânile care urmează datei de 19 noiembrie 2026 este prevăzută și refacerea carosabilului, de la jumătatea străzii spre calea ferată. Traficul nu se închide, ci este deviat pe zonele laterale, inclusiv prin parcare.

Execuția lucrărilor și respectarea termenelor depind de condițiile meteo. Primăria le cere șoferilor să circule cu atenție și să respecte indicațiile piloților de trafic și semnalizarea rutieră.

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