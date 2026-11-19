Pe scurt: Trump a spus că liderilor le este greu să renunțe la armele nucleare, în timp ce Xi a cerut eliminarea lor completă. Cei trei președinți nu au făcut declarații comune după reuniunea de la Shenzhen.

Președinții celor mai mari trei puteri nucleare — americanul Donald Trump, rusul Vladimir Putin și chinezul Xi Jinping — s-au întâlnit pentru prima dată joi, 19 noiembrie 2026, la Shenzhen, în sudul Chinei.

Discuțiile au vizat războaiele din Ucraina și Iran, Peninsula Coreea și proliferarea nucleară, potrivit AGERPRES, care citează EFE.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră și douăzeci de minute și s-a desfășurat la Kylin Villa, pe marginea summitului liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat miercuri, 18 noiembrie, și joi, 19 noiembrie 2026, la Shenzhen. Cei trei președinți nu au făcut declarații comune în fața presei la final.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre întâlnirea programată în China între Trump, Xi și Putin, cu armele nucleare și războaiele în centrul discuțiilor.

Trump spune că renunțarea la armele nucleare este dificilă, iar Xi cere eliminarea lor

La începutul întâlnirii, Xi Jinping, gazda summitului, a declarat că „interacțiunea pozitivă” dintre cele trei puteri „nu este o opțiune, ci o obligație”. Vladimir Putin a afirmat că cele trei țări au interese comune în rezolvarea conflictelor internaționale, inclusiv a celui din Ucraina.

Xi a susținut că marile puteri au „responsabilități speciale” și trebuie să colaboreze pentru a aborda provocările globale, a menține stabilitatea strategică și a contribui la pacea internațională.

Donald Trump, care s-a abătut ocazional de la discursul scris, a declarat că „sincer, este dificil să renunți la armele nucleare, pentru că odată ce le ai, este dificil să renunți la ele ca lider al unei țări”, adăugând: „așa funcționează lumea”.

„Trebuie să cooperăm pentru a combate amenințarea proliferării nucleare în alte țări ale lumii. Asta facem în Iran, care nu va avea niciodată o armă nucleară”, i-a asigurat președintele american pe Xi și Putin.

La rândul său, președintele chinez a descris armele nucleare drept o „sabie a lui Damocles” și a cerut interzicerea armelor atomice și eliminarea lor completă.

Xi propune patru principii pentru relațiile dintre marile puteri

Potrivit Xinhua, Xi a prezentat patru puncte privind modul în care marile puteri ar trebui să interacționeze: respect reciproc, coexistență pașnică, cooperare de tip „win-win”, precum și dialog și consultări.

Masa reuniunii a fost decorată cu flori de liliac, iar în fundal au fost amplasate steagurile celor trei țări și o pictură tradițională chineză.

EFE a remarcat că Trump călătorește întotdeauna însoțit de servieta sa nucleară, numită „Fotbal Nuclear”.

Putin a călătorit, de asemenea, în China cu servieta sa nucleară, cunoscută în Rusia drept „cemodancik” — cuvânt care înseamnă servietă în limba rusă —, după cum a arătat televiziunea de stat rusă într-un reportaj din Shenzhen.

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