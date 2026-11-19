Livrarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ridică adesea semne de întrebare pentru șoferii din Sibiu, mai ales atunci când nu sunt găsiți acasă de curier și se trezesc nevoiți să meargă la Poștă pentru a-și recupera documentele. Procedura exactă de expediere și opțiunile pe care le au cetățenii la depunerea cererii sunt reglementate clar de lege.

Situația a intrat în atenția redacției Ora de Sibiu după ce un cititor a semnalat că a fost nevoit să meargă până la oficiul poștal din zona Gării pentru a-și ridica permisul. Pentru a clarifica procedura, am solicitat un punct de vedere oficial autorităților.

Ce spune Prefectura Sibiu despre livrarea documentelor

Potrivit datelor transmise de reprezentanții Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Sibiu, din cadrul Instituției Prefectului, livrarea permiselor și a certificatelor de înmatriculare nu se face prin poșta obișnuită, ci printr-un serviciu special de curierat rapid al Poștei Române.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Concret, documentele sunt expediate prin serviciul Prioripost, direct la adresa din România pe care titularul a indicat-o în momentul depunerii cererii. Există însă și varianta ca șoferul să opteze, încă de la depunerea actelor, pentru ridicarea documentului direct de la ghișeu.

„Operațiunea de expediere a permiselor de conducere eliberate de Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se efectuează în baza art. 6 din Ordinul M.A.I. nr. 82 din 23.05.2024, iar a certificatelor de înmatriculare conform art. 5 alin. (3) din Ordinul M.A.I. nr. 181 din 31.10.2024. În consecință, aceste documente sunt livrate de către Poșta Română, prin serviciul Prioripost la adresa din România indicată de către titular sau se ridică de către acesta de la autoritatea competentă indicată pe cerere”, a transmis comisarul-șef de poliție Silviu Chirilă, șeful SPCRPCIV Sibiu, la solicitarea Ora de Sibiu.

Ce se întâmplă dacă nu ești acasă când vine poștașul

Situația în care un sibian ajunge să ridice plicul de la oficiul poștal (cum este cel din zona Gării, unde funcționează punctul Prioripost) apare în intervalul în care Poșta Română încearcă livrarea la domiciliu și lasă aviz. Însă, dacă titularul nu este găsit la adresă și nici nu reușește să preia plicul în termenul de păstrare al curierului poștal, documentul nu rămâne la infinit la Poștă, ci se întoarce la Poliție.

„În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare se va ridica de la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a cărui competență teritorială se află această adresă”, mai precizează reprezentanții serviciului din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu.

Ce trebuie să știe șoferii din Sibiu

Poți alege orice adresă din țară: Nu ești obligat să primești permisul sau talonul la adresa din buletin. La depunerea cererii, poți indica orice adresă din România unde știi sigur că vei fi găsit în timpul zilei.

Ridicare de la ghișeu: Dacă nu vrei să depinzi de curier, poți bifa pe cerere opțiunea de a ridica documentul personal, de la ghișeul autorității competente.

Livrarea se face prin Prioripost. Dacă ai primit aviz în cutia poștală, poți ridica plicul de la oficiul poștal arondat serviciului de curierat înainte ca acesta să fie returnat. Dacă termenul expiră și nu ai fost găsit la adresă, va trebui să mergi la sediul SPCRPCIV Sibiu (str. Andrei Șaguna nr. 10).











Comentarii