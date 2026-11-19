Pe scurt: Finanțarea cercetării interdisciplinare aduce ULBS cel mai bun rezultat din România la acest indicator. În clasamentul sustenabilității, cercetarea în domeniul mediului este punctul său forte.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a urcat în două clasamente internaționale pentru ediția 2027, dedicate cercetării interdisciplinare și dezvoltării durabile.

Potrivit ULBS, instituția ocupă locul 3 în România în THE Interdisciplinary Science Rankings și locul 9 la nivel național în QS World University Rankings: Sustainability.

ULBS intră în intervalul 401–500 mondial la cercetare interdisciplinară

Ediția 2027 a THE Interdisciplinary Science Rankings, realizată în parteneriat cu Schmidt Science Fellows și publicată miercuri, 18 noiembrie 2026, include 1.058 de universități din 102 țări și teritorii. Numărul instituțiilor evaluate a crescut cu 147 față de ediția precedentă.

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„ULBS se situează în intervalul 401–500 la nivel mondial, în creștere față de intervalul 501–600 din ediția 2026”, a transmis universitatea. La nivel național, instituția din Sibiu este a treia dintre cele 14 universități românești incluse în ierarhie.

Cel mai bun rezultat al universității este la pilonul Contribuții, care măsoară finanțarea cercetării interdisciplinare. ULBS a obținut un scor de 57,3 și ocupă primul loc în România la acest indicator, cu peste 9 puncte înaintea următoarei universități românești.

Universitatea sibiană este prezentă în clasament încă de la prima ediție, din 2025. Evaluarea folosește 11 indicatori grupați în trei piloni, corespunzători etapelor unui proiect de cercetare: contribuții, procese și rezultate.

Contribuțiile, care vizează finanțarea, au o pondere de 19%. Procesele reprezintă 16% și includ sprijinul, infrastructura, suportul administrativ și sistemele de promovare. Rezultatele au cea mai mare pondere, de 65%, și urmăresc publicațiile, calitatea cercetării și reputația.

Universitatea avansează și în clasamentul QS dedicat sustenabilității

În QS World University Rankings: Sustainability 2027, publicat marți, 17 noiembrie 2026, ULBS a avansat în intervalul 1251–1300 la nivel mondial, față de intervalul 1401–1500 din ediția anterioară. Clasamentul cuprinde aproximativ 2.000 de universități din întreaga lume.

La nivel național, universitatea sibiană ocupă locul 9 dintre cele 15 instituții românești incluse. Clasamentul QS analizează implicarea universităților în dezvoltarea durabilă prin trei categorii: impact asupra mediului, impact social și guvernanță.

În categoria Impact asupra mediului, cel mai bun scor al ULBS a fost obținut pentru cercetarea în domeniul mediului: 70,7 puncte.

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