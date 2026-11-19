Centrul orașului Cisnădie va fi redeschis circulației rutiere joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 14:00, conform unui anunț al Primăriei Cisnădie.

Redeschiderea vine după perioada în care traficul a fost restricționat pentru desfășurarea lucrărilor din zonă.

Joi, de la ora 14:00, circulația rutieră prin centrul Cisnădiei revine la normal.

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Traficul a fost restricționat începând cu 9 noiembrie, pentru lucrări de reparație a carosabilului și pentru amenajarea Pieței Revoluției, unde sunt programate evenimente în luna decembrie.

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Reprezentanții administrației locale le-au mulțumit șoferilor și locuitorilor pentru răbdarea și înțelegerea manifestate pe durata intervențiilor.

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