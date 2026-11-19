Pe scurt: Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate se numără printre artiștii invitați la Mediaș de 1 Decembrie. Spectacolul începe la ora 12:00, iar ceremoniile oficiale sunt programate de la ora 14:00.

Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate vor cânta la Mediaș de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie 2026. Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, programul cuprinde un spectacol folcloric, o masă rotundă și ceremonii oficiale, organizate în Piața Corneliu Coposu și în Sala Mică de ședințe a primăriei.

Manifestările includ o discuție dedicată semnificației istorice a sărbătorii. „Cu acest prilej se organizează o masă rotundă pe tema semnificației istorice a Zilei Naționale a României.”, a transmis Primăria Municipiului Mediaș.

Spectacolul folcloric începe la ora 12:00, pe platoul din fața primăriei. Alături de Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate, pe scenă vor urca artiștii locali Aurelian Suciu, Aurica Bacea și Grupul Vocal „Bobocei de pe Târnave“, alături de Andrei Jata, Costel Popa și Emilia Muntean.

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De la ora 14:00 sunt programate manifestările oficiale dedicate Zilei Naționale. Acestea vor cuprinde alocuțiuni, depuneri de coroane și un ceremonial militar și religios.

Pentru pregătirea sărbătorii, angajații Direcției de Administrare a Domeniului Public au arborat aproximativ 600 de steaguri tricolore în zona centrală și pe principalele străzi din municipiu.

Primăria îi invită pe medieșeni să participe la manifestările de 1 Decembrie și să arboreze steagul tricolor la domiciliu sau în spațiile pe care le dețin.

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