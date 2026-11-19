Minivacanța de 1 Decembrie aduce în fiecare an mii de turiști în Sibiu, atrași de atmosfera Târgului de Crăciun, luminile festive din Piața Mare și plimbările prin Centrul Istoric. Pentru un cuplu care plănuiește un sejur de trei nopți în oraș, bugetul poate varia semnificativ în funcție de zona aleasă pentru cazare, de preferințele culinare și de atracțiile din târg. O analiză a tarifelor practicate în această perioadă arată cât trebuie să scoată din buzunar doi adulți pentru o experiență completă la Sibiu.

Cât costă cazarea în minivacanța de 1 Decembrie

Oferta de cazare pentru trei nopți, pentru doi adulți, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, acoperă toate categoriile de buget, de la variante economice tip hostel până la apartamente spațioase și hoteluri de patru stele aflate la câțiva pași de zona centrală.

Pe platforma Booking, cele mai accesibile tarife sunt la hosteluri, unde un sejur de trei nopți pentru două persoane pornește de la 443 de lei și ajunge la aproape 470 de lei. Pentru cei care preferă pensiunile din apropierea centrului, prețurile urcă treptat în funcție de distanța față de Piața Mare: la 500 de metri de centru o cazare costă 962 de lei, la 400 de metri ajunge la 1.439 de lei, iar la 250 de metri de centru urcă până la 3.039 de lei pentru trei nopți. În categoria hotelurilor, tarifele pornesc de la 1.393 de lei, în timp ce la unitățile de patru stele prețurile încep de la 1.441 de lei cu mic dejun inclus și urcă la 2.553 de lei sau chiar 3.556 de lei. Cel mai ridicat tarif identificat pe Booking pentru această perioadă este de 3.665 de lei, sumă cerută pentru un apartament cu două dormitoare situat la 500 de metri de centru.

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Sursa: Captură Booking/Airbnb

Pe Airbnb, oferta analizată pentru aceeași perioadă de trei nopți este concentrată pe apartamente, cu prețuri ce variază între 799 de lei și de 2.520 de lei pentru o locuință situată chiar în centru. Între aceste limite, un cuplu mai poate găsi variante de cazare la 1.477 de lei în zona Gării, la 1.671 de lei în zona centrală sau la 1.794 de lei în apropierea Parcului Sub Arini.

Prețurile din Târgul de Crăciun: de la vin fiert și plăcinte la sarmale și ciolan

Odată ajunși în Piața Mare, vizitatorii găsesc o gamă variată de preparate tradiționale și gustări de sezon. Cei care vor să se încălzească pot cumpăra un pahar de vin fiert de 200 ml cu 18 lei, în timp ce un ceai de iarnă costă 15 lei. Plăcintele pe lespede, pregătite după rețete tradiționale, sunt vândute cu 20 de lei bucata, indiferent de umplutură, iar porumbul fiert sau copt costă 15 lei.

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Pentru cei care preferă preparatele consistente, comercianții vând ceafă la grătar și cârnați prăjiți la prețul de 17 lei pentru 100 de grame. O porție de fasole costă 20 de lei, la fel ca 200 de grame de varză roșie călită, în timp ce un hot dog bavarez sau o porție de ciolan cu legume ajung la 40 de lei, iar o porție de sarmale de 250 de grame costă 49 de lei.

Turiștii care caută ceva dulce pot alege între salamul de biscuiți, la 10 lei pentru 50 de grame, batoanele cu lapte, care costă 5 lei pentru 50 de grame și 15 lei pentru 150 de grame, cozonacul simplu la 25 de lei sau cozonacul cu nucă la 35 de lei.

Cât costă distracția în Târgul de Crăciun

Dincolo de zona gastronomică, atracțiile din târg presupun cheltuieli suplimentare, mai ales pentru cei care vor să admire orașul de sus sau să petreacă timp pe gheață. O plimbare cu roata panoramică costă 30 de lei de persoană pentru două rotații, iar o tură de trei minute cu trenulețul este taxată cu 20 de lei. De asemenea, la patinoarul amenajat în Piața Mare, accesul pe gheață costă 30 de lei, închirierea patinelor presupune alți 30 de lei, iar închirierea unui „pinguin” ajutător pentru începători sau copii costă tot 30 de lei.

Sursa: Facebook/Targul de Craciun din Sibiu

Mesele la restaurant și pauzele de cafea în centrul Sibiului

Pentru turiștii care preferă să ia masa într-un restaurant din zona centrală, nota de plată se situează, potrivit recenziilor publicate pe Google, între 60 și 180 de lei de persoană, în funcție de preparatele și băuturile comandate. În meniurile restaurantelor din centru, o ciorbă costă aproximativ 23 de lei, iar o supă de pui ajunge la 25 de lei. La felul principal, un piept de pui cu legume sau o porție de pește cu mămăligă costă în jur de 50 de lei, în timp ce un șnițel cu cartofi este aproximativ 55 de lei. Pentru o pauză la una dintre cafenelele din oraș, prețul unei băuturi variază între 12 și 22 de lei, de la un espresso clasic până la un latte grande.

foto: arhivă

Unde își pot lăsa mașina turiștii și cât costă parcarea

Șoferii care vin cu mașina personală în Centrul Istoric trebuie să țină cont de regulile din Zona A, unde parcarea se plătește de luni până duminică, în intervalul orar 08:00 – 22:00, cu un tarif de 3 lei pe oră sau 15 lei pentru întreaga zi.

Locurile de parcare cu plată din această zonă se găsesc pe Bulevardul Corneliu Coposu, în parcările P6 (Bastionul Haller), P7 (Sala Thalia) și P8 (sub zidul Cetății), dar și în Piața Unirii, inclusiv pe Aleea Cazarma 90 și pe bulevard. De asemenea, șoferii pot parca pe străzile Pompeiu Onofreiu, Filarmonicii, General Magheru (tronsonul dintre strada Constituției și strada Gheorghe Lazăr), Avram Iancu, Gheorghe Lazăr, Tipografilor, Timotei Popovici și Cetății. Alte locuri disponibile în Zona A sunt amenajate pe străzile Gheorghe Barițiu, Ioan Lupaș, Bastionului, Mitropoliei, Tribunei, Alexandru Xenopol, Alexandru Odobescu și Moș Ion Roată, precum și pe arterele din Orașul de Jos: 9 Mai, Faurului, Ocnei (tronsonul dintre strada Faurului și strada Nicolae Teclu), Turnului (tronsonul dintre strada Faurului și strada Valea Mare), Morilor (tronsonul dintre ieșirea de pe strada Malului și Aleea Filozofilor) și Malului (P1, pe tronsonul dintre strada Malului și strada Morilor).

Verdictul: Cât ajunge să cheltuiască un cuplu pentru trei nopți

Trăgând linie, bugetul total pentru două persoane în minivacanța de 1 Decembrie la Sibiu, incluzând trei nopți de cazare, trei zile de parcare în Zona A, o masă pe zi la restaurant, o gustare cu băutură caldă și o atracție în târg, plus o cafea zilnic, pornește de la aproximativ 1.208 lei într-un scenariu economic, cu cazare la hostel și mese la limita inferioară a tarifelor. Pentru un buget mediu, cu cazare la un hotel de patru stele cu mic dejun inclus sau într-un apartament închiriat pe Airbnb și mese regulate în oraș, cheltuielile totale ale unui cuplu ajung în jur de 2.770 de lei, în timp ce un sejur premium, cu cazare de top și preparate consistente zilnic, poate depăși 5.000 de lei.

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