Spitalul Municipal Sibiu, aflat în subordinea Primăriei Sibiu, nu a primit nicio ofertă pentru două dintre echipamentele medicale scoase la licitație în septembrie. Separat, procedura pentru lucrările de siguranță la incendiu din subsolul Corpului B a fost anulată la două zile după lansare.

Ambele proceduri apar în sistemele publice de achiziții, SEAP și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Echipamente de 2 milioane de lei, două loturi fără nicio ofertă

Licitația pentru echipamente a fost publicată în septembrie, în Jurnalul Oficial al UE. Ea cuprinde 11 loturi de aparatură și mobilier, cu o valoare estimată totală de 2.006.479 de lei fără TVA. Achiziția face parte din proiectul de dezvoltare a ambulatoriului, care în documente apare sub vechea denumire, Spitalul General CF Sibiu. Termenul de depunere a ofertelor a fost mutat de pe 14 pe 24 septembrie.

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Potrivit anunțului de rezultat publicat pe 5 noiembrie, două loturi s-au închis fără câștigător, pentru că nu a fost depusă nicio ofertă:

aparate de urgență, estimate la 191.025 de lei fără TVA;

aparatul UTS, estimat la 35.000 de lei fără TVA.

Pentru celelalte nouă loturi, același anunț arată că încă nu a fost desemnat un câștigător. Cel mai scump este masa multidisciplinară, estimată la 641.182 de lei. Urmează mobilierul medical (308.033 de lei), topograful (255.000 de lei), aparatul de anestezie (205.041 de lei), sistemul ORL (123.306 lei) și analizorul automat de biochimie (109.174 de lei). Pe listă mai sunt un laser pentru oftalmologie, o sondă pentru ecograf și un aparat de infoliat.

Lucrările din subsolul Corpului B, anulate

A doua procedură a fost lansată în SEAP pe 17 noiembrie, ca procedură simplificată, cu o valoare estimată de 455.196 de lei fără TVA. Firmele aveau timp să depună oferte până pe 7 decembrie. Pe 19 noiembrie, Primăria a anulat licitația, invocând alte motive, conform articolului 212 alineatul (1) litera c) din Legea 98/2016. Contractul privea reorganizarea spațiilor și aducerea subsolului Corpului B Medical la cerințele de securitate la incendiu. Potrivit descrierii din anunț, lucrările includeau un tablou electric general nou pentru subsol, iluminat LED și alimentare pentru utilajele spălătoriei și uscătoriei. Erau prevăzute și iluminat de siguranță pentru evacuare, cu o autonomie de cel puțin trei ore, extinderea sistemului de detecție și alarmare la incendiu, detectoare de gaz și monoxid de carbon, un sistem de apel pentru asistente și control acces.

Lucrările ar fi urmat să se facă într-o clădire de spital aflată în funcțiune. Imobilul este monument istoric, iar Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a aprobat intervenția fără modificări structurale și cu materiale și tehnici tradiționale.

O altă licitație a spitalului e încă deschisă

În aceeași zi, pe 17 noiembrie, Spitalul Municipal a lansat și licitația pentru extinderea construcției modulare a Policlinicii, cu încă patru containere medicale pentru radiologie și stomatologie. Contractul, de proiectare și execuție, este estimat la 830.000 de lei fără TVA, iar ofertele se pot depune până pe 3 decembrie. Această procedură este în desfășurare.

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Surse: anunțul de rezultat din Jurnalul Oficial al UE, anunțul pentru lucrările din subsol, în SEAP, licitația pentru Policlinică, în SEAP

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