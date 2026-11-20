Pe scurt: Elevii de clasa a VIII-a vor forma o Patrulă Școlară, coordonată de Poliția Rutieră. Părinții vor avea puncte de oprire pentru aducerea și preluarea copiilor pe două străzi din apropiere.

Proiectul „Strada Școlară” revine la Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” din Sibiu, în perioada 24–26 noiembrie 2026, cu restricții auto pe strada Vasile Alecsandri. Asociația Urban Bike Revolution (UBR) a anunțat că noua ediție se va desfășura timp de trei zile consecutive, la solicitarea conducerii școlii și a reprezentanților părinților.

Propunerea de prelungire a testului a venit din comunitatea școlii. În răspunsurile deschise ale chestionarului realizat după ediția pilot, mai mulți părinți au cerut ca proiectul să fie încercat pe o perioadă mai lungă. Formatul de trei zile le permite familiilor să își ajusteze rutina și organizatorilor să urmărească felul în care funcționează strada școlară dincolo de o singură zi.

Accesul auto va fi restricționat în două intervale orare pe zi

În fiecare dintre cele trei zile, 24, 25 și 26 noiembrie, accesul auto pe strada Vasile Alecsandri va fi restricționat între orele 07:30–08:15 și 11:30–12:15, la sosirea și la plecarea elevilor.

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Pentru aducerea și preluarea copiilor vor exista puncte de oprire pe strada Argeșului și pe strada Al. Vlahuță. Perimetrul va fi asigurat cu ajutorul părinților și al voluntarilor, iar zona de parcare dintre strada Dumbrăvii și strada J.W. Goethe va fi eliberată. Aceste măsuri au fost folosite și la ediția pilot.

O noutate este Patrula Școlară formată din elevi de clasa a VIII-a, care se va afla în apropierea trecerilor de pietoni, sub îndrumarea și coordonarea reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu – Serviciul Rutier. Elevii vor participa la o sesiune de instruire vineri, 20 noiembrie 2026.

În perioada aprilie–iunie 2026, strada Vasile Alecsandri a avut restricții de circulație în zilele de proiect, în aceleași intervale orare. Potrivit UBR, faza pilot a fost prima implementare de acest tip din Sibiu și a fost realizată împreună cu conducerea școlii și părinții.

„Ne bucurăm să putem continua povestea Străzii Școlare, iar faptul că reprezentanții școlii au preluat inițiativa este un lucru extradordinar pentru noi. Din nou, Acest concept nu rezolvă problema traficului, cum mulți și-ar imagina, în schimb oferă un spațiu mai relaxat și sigur elevilor care trebuie să ajungă în fiecare dimineață la școală”, a declarat Andrei Rusu, reprezentant Urban Bike Revolution.

Părinții au semnalat mai multă siguranță, dar și trafic mutat pe străzile alăturate

Chestionarul ediției din primăvară arată că 85% dintre respondenți consideră că limitarea accesului auto a făcut zona școlii mai sigură pentru copii, acesta fiind răspunsul cu cel mai mare consens. Totodată, 57% dintre părinți s-au simțit mai relaxați în ziua proiectului, iar 69% au perceput strada ca fiind „simțitor mai liniștită și mai ordonată” decât într-o zi obișnuită.

Peste 70% au observat o reacție pozitivă a copiilor, exprimată prin entuziasm sau plăcere față de strada liberă de mașini. În privința situației obișnuite, 68% dintre părinți descriu zona școlii ca aglomerată și greu de navigat la orele de intrare și ieșire, iar 70% dintre respondenți indică mașinile părinților drept principala cauză a blocajelor.

Raportul a consemnat și nemulțumiri, venite mai ales din partea părinților care depind de mașină, precum și semnale privind mutarea traficului pe străzile alăturate.

Programul „Străzi Școlare” a fost demarat de Asociația Urban Bike Revolution în aprilie 2026 și este implementat în parteneriat cu Poliția Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Acesta testează restricții temporare de trafic în fața școlilor, pentru ca elevii să poată ajunge la ore pe jos, cu bicicleta sau cu trotineta, în siguranță.

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