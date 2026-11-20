Un accident grav a avut loc joi, 19 noiembrie, în sala de sport a Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu. O fetiță de clasa I a fost lovită accidental cu mingea în zona feței, în timpul orei de educație fizică, s-a dezechilibrat și s-a izbit cu gura de bara metalică de susținere a plasei porții.

Eleva de clasa I de la Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu a fost lovită accidental cu mingea de un alt elev. În urma impactului, fetița s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit cu gura de bara metalică a porții din sala de sport. Copila a fost transportată de urgență la spital cu ambulanța, unde a primit îngrijiri medicale și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală la nivelul danturii.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, incidentul s-a produs în momentul în care un elev a șutat mingea spre poartă, iar fetița a trecut prin fața acesteia și a fost lovită accidental în regiunea feței.

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Cadrele didactice prezente la oră au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor și au anunțat familia, precum și serviciile medicale de specialitate.

ISJ Sibiu cere liceului să ia măsuri

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu au transmis că unitatea de învățământ a luat legătura cu familia elevei și i-a pus la dispoziție înregistrarea video a incidentului.

„Conducerea unității de învățământ a luat legătura cu părintele elevei, i-a pus la dispoziție înregistrarea video din timpul orei pentru o informare completă și transparentă asupra producerii nedoritului eveniment, iar părintele a confirmat caracterul accidental al acestuia, fără a formula o plângere. Îi dorim elevei o recuperare rapidă și deplină”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Supraaglomerarea sălii ar putea crește riscul producerii unor accidente în timpul activităților sportive, motiv pentru care organizarea și supravegherea acestor ore necesită o reevaluare. Prin urmare, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a anunțat că a solicitat conducerii școlii să revizuiască măsurile de organizare și supraveghere, astfel încât asemenea incidente să fie prevenite pe viitor.

„Am transmis conducerii unității de învățământ reevaluarea măsurilor de organizare și supraveghere a activităților sportive pentru a preveni pe viitor astfel de situații nefericite”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

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