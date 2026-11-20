Pompierii sibieni au intervenit azi-noapte, în jurul orei 23:40, pe Aleea Frații Buzești din Sibiu, după ce au fost semnalate degajări de fum dintr-un apartament situat la etajul 9 al unui bloc cu 10 etaje.
La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.
„La sosirea pompierilor la fața locului s-a constatat că este vorba de o oală uitată pe foc, bucătăria fiind inundată cu fum. Nu au fost victime. Nu a fost nevoie de evacuarea locatarilor din bloc. Încăperea a fost aerisită, iar pericolul a fost îndepărtat de pompieri”, a transmis ISU Sibiu.
Intervenția a fost solicitată în urma unui apel la numărul de urgență 112.
Nu au fost înregistrate victime, iar locatarii blocului nu au fost evacuați.
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