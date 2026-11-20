Pe scurt: Produsele de patiserie, cartofii prăjiți și unele înlocuitoare vegetale pentru carne sau brânzeturi pot aduce multe calorii în meniul de post. Recomandările prezentate de Știrile ProTV pun accent pe legume, leguminoase și limitarea uleiului.

Combinația dintre făinoase și grăsimi vegetale poate favoriza acumularea kilogramelor în timpul postului, când lipsa produselor animale este compensată prin porții mai mari. Produsele de patiserie, margarina, cartofii prăjiți, șnițelul și cașcavalul de post se numără printre alimentele al căror consum în exces ar trebui evitat, potrivit Știrile ProTV.

Materialul prezintă renunțarea pentru câteva săptămâni la produsele de origine animală ca pe o pauză de la procesele de digestie și metabolizare a proteinelor animale. Totodată, atrage atenția că excluderea acestora poate face mai dificilă obținerea senzației de sațietate și poate crește tendința de a mânca mai mult.

Una dintre recomandările prezentate este limitarea aportului alimentar la maximum trei mese pe zi, fără a compensa senzația de foame printr-un consum mai mare de alimente de post bogate în calorii.

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Leguminoasele sunt recomandate de două-trei ori pe săptămână

În locul produselor prăjite sau al celor de patiserie, materialul recomandă mâncăruri gătite la cuptor, ciorbe și tocănițe cu sos de roșii, multe legume, condimente și ierburi aromate.

Fasolea boabe, mazărea, lintea și năutul ar trebui incluse în meniu de minimum două-trei ori pe săptămână. O altă recomandare este folosirea cartofului în locul pâinii, pastelor făinoase sau orezului.

Verdețurile și cruditățile pot fi consumate proaspete sau gătite, cu un adaos minim de ulei. Materialul pune accent și pe hidratare, alături de consumul de legume, inclusiv congelate, pe care le prezintă drept la fel de sănătoase.

Fructele sunt recomandate cu moderație, ca desert natural, iar ciocolata neagră este menționată ca variantă de dulce de post. În același context, materialul evidențiază aportul de fibre al bobului de cacao.

Uleiul se regăsește în multe dintre preparatele de post

O atenție aparte este acordată cantității de ulei din meniu. Materialul amintește numărul redus al zilelor cu dezlegare la ulei și vin din timpul postului și le prezintă drept plăceri alimentare al căror consum trebuie limitat.

Uleiul se regăsește în numeroase preparate vegetale: zacuscă, salată de vinete, humus, pate vegetal, cartofi prăjiți, șnițel de soia, dar și produse de patiserie și cofetărie. În această ultimă categorie, este amintită și margarina, tot o sursă de grăsime vegetală. Materialul avertizează că inclusiv uleiul adăugat în salate trebuie luat în calcul.

Materialul susține că postul nu ar trebui să însemne consumul pe săturate al unor preparate bogate în ulei, ci reducerea cantității de mâncare și a grăsimilor. Printre variantele enumerate pentru un meniu fără ulei se află ciorbele și mâncărurile de legume, pastele făinoase și orezul gătite astfel, cartofii, pâinea și mămăliga.

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