Pe scurt: Constatarea ANI vizează perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, când Miruță a întocmit și a depus un raport de expertiză judiciară.

Agenția Națională de Integritate a constatat că deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării, s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada în care a exercitat mandatul de parlamentar și, concomitent, a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate.

ANI a anunțat constatarea vineri, 20 noiembrie 2026, într-un comunicat de presă, potrivit AGERPRES.

Instituția susține că, în acest interval, Radu Miruță a deținut calitatea de deputat și a întocmit și depus un raport de expertiză judiciară, activitate considerată de Agenție incompatibilă cu mandatul parlamentar.

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„În perioada 02.06.2022 – 22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, a transmis Agenția Națională de Integritate.

ANI invocă prevederile Legii nr. 161/2003 și ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Miruță contestă constatarea ANI

Radu Miruță respinge concluziile Agenției și susține că, anterior efectuării expertizei, ar fi primit confirmarea că activitatea respectivă putea fi desfășurată.

„Este o mizerie de la un capăt la celălalt. ANI a confirmat că această expertiză poate fi făcută”, a declarat Radu Miruță pentru HotNews.

Acesta a anunțat și o conferință de presă în care urma să prezinte propria versiune asupra situației. Radu Miruță este în prezent deputat și vicepreședinte al USR.

ANI spune că Miruță a fost informat despre procedura de evaluare

Potrivit comunicatului Agenției Naționale de Integritate, Radu Miruță a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare și despre elementele identificate în dosar.

ANI precizează că persoanele evaluate au dreptul să fie asistate sau reprezentate de avocat și să prezinte documente, date sau puncte de vedere în apărarea lor.

Constatarea ANI poate fi contestată, iar consecințele asupra mandatului parlamentar nu se produc automat doar prin publicarea raportului Agenției. Regulamentul Camerei Deputaților prevede o procedură distinctă pentru situațiile în care un raport de incompatibilitate privind un deputat devine relevant pentru exercitarea mandatului.

Astfel, formularea potrivit căreia Miruță „poate rămâne fără funcția de parlamentar” trebuie privită ca o posibilă consecință ulterioară, în funcție de parcursul juridic și parlamentar al constatării, nu ca un efect imediat al anunțului făcut de ANI.

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